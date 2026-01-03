外媒：美官員透露 川普已批准攻擊委內瑞拉境內目標

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）3日凌晨發生爆炸，民眾還目擊到低空飛行的飛機，引發國際關注。哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）透露，美國官員證實川普在幾天前就已批准對委內瑞拉進行陸地打擊。

美國官員透露，川普早就批准攻擊委內瑞拉境內目標。（圖／美聯社）

據哥倫比亞廣播公司報導，兩名不願透露姓名的美國官員向他們透露，美國總統川普在實際行動發生前幾天就批准了美軍對委內瑞拉進行陸地打擊。

消息人士稱，軍方官員曾討論在聖誕節當天執行這項任務，但美國在奈及利亞對ISIS目標的空襲行動優先於此。

聖誕節過後，由於天氣原因行動再度被延後。據消息人士稱，美軍希望選擇有利於任務成功的天氣條件。

報導還稱，川普下令對委內瑞拉境內的目標進行打擊，其中包括軍事設施。但截至目前為止，五角大廈和白宮仍未回應此事。

