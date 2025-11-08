外媒：蕭演講激怒北京 地主國恐遭報復

副總統蕭美琴7日在「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會於歐洲議會發表演說，IPAC形容蕭美琴這場演說是台灣資深官員在歐洲議會登場首例，其行程更是保密到家，直到抵達歐洲議會前不久才公開。外媒指出，副總統層級的官員出訪非常罕見，蕭美琴本次出訪是台灣擴張對歐洲關係日益大膽的一步，不過也讓地主國面臨遭到大陸報復的風險。

蕭美琴這次行程是受到歐洲議會議員、IPAC歐盟共同主席萊克斯曼與庫塔邀請而安排，約有50名來自20幾個國家的議員，參與本次在布魯塞爾的活動。根據《美聯社》報導，有鑒於蕭美琴去年就任副總統前，在一次訪問捷克的行程中，座車險些遭到大陸人士追撞，基於高度安全考量，蕭美琴此行及演講保密到家。

雖然蕭美琴不是向整個歐洲議會發表演說，但她的出現確實激怒北京，引起陸方強烈反彈。《路透》也指，雖然台灣外交部長不時會出訪歐洲或其他與台灣沒有外交關係的國家，但基於地主國可能會受到大陸報復，像副總統這樣層級的資深官員出訪相當罕見，不過包含英國、法國、立陶宛與波蘭等國也有無視北京抗議，允許台灣現任或卸任官員到訪的先例。

《美聯社》指出，歐盟成員國和美國等多數國家雖和台灣沒有外交關係，並遵循「一中政策」，但歐盟和台灣共享民主價值，並與台灣保持密切貿易關係，且歐盟也反對大陸任何使用武力解決和台灣分歧的行為。

雖然西方國家多年遵循「一中政策」，不過《廣場電視台》（Al Mayadeen）報導，包含歐洲各國副議長正式訪台以及前總統蔡英文去年訪歐等發展，令外界質疑布魯塞爾對「一中政策」承諾力道，且這也是西方試圖削弱北京對台主權主張更廣泛的一步。此外，歐洲也採取「新台灣政策」，致力於強化與台灣關係。