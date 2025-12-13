外媒︰陸攻台 10天內可投送30萬兵力

烏克蘭媒體12日援引智庫「運輸戰略中心」（Center for Transportation Strategies）的分析報告說，大陸若要攻打台灣，海軍將是主力，其登陸艦可在第一波攻擊中運送約2.1萬名部隊上岸；若再結合動員民用船舶，10天內可投送多達30萬名兵力。

據烏克蘭媒體Militarnyi報導，分析報告指出，若要奪取台灣，需要投送大量的兵力與裝備，因此大陸不僅快速強化軍力，也在擴充商用船隊，包括渡輪在內；這些船隻與漁船都是海上民兵體系的一部分。

台灣海峽本就民用船舶往來頻繁，這可能有助於掩護對台動武前的初期準備行動。這亦符合大陸的軍事作戰思想，即透過欺敵手段，在戰爭中達成奇襲效果，因為攻台是大規模的入侵行動，一般兵力調動很難完全隱匿。

與此同時，動用名義上屬於民用的船隻，會讓對手的反制行動變得複雜。除非這些船舶已被明確徵用於軍事用途，否則對民用船隻發動攻擊，將會違反國際法。

今年3月，外媒曝光大陸在廣州西南海域進行新型登陸駁船演練；共軍將3艘特殊駁船首尾相連，從外海深處搭建一條延伸至沿岸海灘、長達823公尺的「登陸橋」。這可供裝甲車輛從民用駁船登陸，用於對台作戰行動。

另據《華爾街日報》12日報導，印太美軍為因應潛在的美陸軍事衝突，正藉助俄烏戰爭的經驗，加緊適應新型無人機技術與戰法。11月在夏威夷舉行的為期2周演訓，有包含台灣在內的多國部隊參與。

為了讓官兵更貼近第一島鏈的戰場型態，美國陸軍於2022年在夏威夷成立「太平洋多國聯合戰備中心」（Joint Pacific Multinational Readiness Center，JPMRC），這是50年來美國本土以外建立的第一座區域戰鬥訓練中心（CTC）。

在11月演訓期間，JPMRC集結了逾8000名官兵，主要來自美國，但也有包含台灣、法國及馬來西亞等地人員。參演官兵們演練空中突擊、模擬跨島飛彈射擊、穿越峽谷地形等。官兵並使用多樣化無人機系統，包括以3D列印製作的自殺無人機，以及穿戴式干擾裝置。