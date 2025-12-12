外媒：陸AI大招！建全球最大電網 電價僅美一半成競爭優勢

在當前AI競賽中，美國雖擁有最先進的AI模型和晶片技術，但大陸正以全球最大電網作為王牌，透過低廉電力，協助本土AI公司以遠低於美國競爭對手的成本開發出高品質的AI模型，從而獲得巨大的競爭優勢。根據《華爾街日報》報導，大陸去年發電量已超過美國兩倍以上，部分大陸數據中心的電費甚至不到美國同業的一半。

內蒙古烏蘭察布市「草原雲谷」實現大數據與綠電的深度融合。（圖／翻攝《新華社》）

印度《NEWS18》11日引述《華爾街日報》報導，從2010年至2024年，大陸的電力產能增長超過全球其他國家的總和。這場電力競賽正在改變大陸內蒙古的地貌，當地如今遍布數千座風力發電機組和輸電線路，官方稱之為「草原雲谷」，已有超過100座數據中心正在營運或興建中。

摩根士丹利預測，大陸將在2030年前投資約5600億美元（約17.48兆元新台幣）於電網建設，較前5年增加45%。高盛則估計，大陸到2030年將擁有約400吉瓦的備用電力容量，相當於當時全球數據中心預期電力需求的3倍。

相較之下，美國科技巨頭正為電力供應感到憂心。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）擔心，公司購買的大量晶片所需電力恐難以負荷。部分企業希望華盛頓當局減少繁文縟節，或提供財政支援以現代化美國電網。摩根士丹利預測，未來3年內美國數據中心可能面臨大規模電力短缺，對該國AI發展構成「艱鉅挑戰」。

內蒙古烏蘭察布市華為雲數據中心。烏蘭察布市憑藉綠電優勢，成為「東數西算」算力網路樞紐重要節點。（圖／翻攝《新華社》）

在大陸，低廉的電力成本已協助包括DeepSeek在內的AI企業，以低於美國競爭對手的成本開發高品質AI模型。大陸的電力布局可追溯至2021年政府推出的「東數西算」政策，旨在利用西部豐富的電力資源滿足東部人口稠密地區的AI需求。

國際能源署數據顯示，去年美國數據中心占全球數據中心用電量的45%，大陸則為25%。然而到2030年，大陸數據中心的年用電量預計將相當於法國全國的總用電量。

大陸目前擁有3.75兆瓦的發電容量，是美國的兩倍以上。根據世界核能協會資料，大陸有34座核反應爐正在興建，另有近200座處於規劃或提案階段。此外，大陸正在西藏建造全球最大的水力發電計畫，其發電量可能達到三峽大壩的3倍。大陸透過長期、大規模的基礎建設投資，使其在與美國的AI競賽中獲得了決定性的低成本電力優勢。

