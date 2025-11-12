外媒：17家台企涉強迫勞動 洪申翰稱正研議相關指引

巨大集團因為美國海關指控涉及強迫勞動，9月遭到美方發布暫扣令，是台灣首次企業因為「勞權問題」被美方扣貨。

而近日來，也有勞團力挺國內1家醫療科技公司的移工，更到勞動部前抗議，批評這家公司對移工管理規則嚴苛，甚至打壓工會。勞動部承諾，如果有不當勞動行為，會依法開罰。

外媒的調查報導指出，台灣包括巨大外還有16家企業也被點名，行政院長卓榮泰立院備詢時清楚表達，希望相關部會協助企業做全面檢討。勞動部長洪申翰12日到立院備詢，立委紛紛追問是否設置行動指引規範？

國民黨立委王育敏質詢指出，「要怎麼樣事先去預防，避免企業有強迫勞動的情況？怎麼去輔導、要求他們改善？」

勞動部長洪申翰回應，「現在已經在研議相關的行動指引。同時針對我們的法規的機制在進行盤點的檢討，也許明年年初、或者是1月左右會出來。」

洪申翰強調，會就所有的勞動條件及保障做全面性檢討，儘快提出指引。

勞團則批評，巨大被控涉及惡劣工作與生活條件、債務奴役等的強迫勞動行為，可是這對移工而言，卻是日常生活的真實寫照，勞動部明知問題在整體移工制度的結構性剝削，卻刻意劃錯重點，令人失望。

台灣國際勞工協會工作人員吳靜如表示，「他為了一家巨大，包括後來還有幾十家的改善而覺得滿意嗎？為什麼不是政府有一個清清楚楚的法令規定，然後就是逕行執法，讓移工的勞動條件、生活條件可以像人一點。」

由於外國人來台工作人數已經突破百萬，對此洪申翰強調，已經向行政院爭取增設3級單位，負責跨部會整併等事項，並且獲得22個正式人力，進一步強化相關的管理工作。

