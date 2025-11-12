外媒：17家台企涉強迫勞動 洪申翰稱正研議相關指引
巨大集團因為美國海關指控涉及強迫勞動，9月遭到美方發布暫扣令，是台灣首次企業因為「勞權問題」被美方扣貨。
而近日來，也有勞團力挺國內1家醫療科技公司的移工，更到勞動部前抗議，批評這家公司對移工管理規則嚴苛，甚至打壓工會。勞動部承諾，如果有不當勞動行為，會依法開罰。
外媒的調查報導指出，台灣包括巨大外還有16家企業也被點名，行政院長卓榮泰立院備詢時清楚表達，希望相關部會協助企業做全面檢討。勞動部長洪申翰12日到立院備詢，立委紛紛追問是否設置行動指引規範？
國民黨立委王育敏質詢指出，「要怎麼樣事先去預防，避免企業有強迫勞動的情況？怎麼去輔導、要求他們改善？」
勞動部長洪申翰回應，「現在已經在研議相關的行動指引。同時針對我們的法規的機制在進行盤點的檢討，也許明年年初、或者是1月左右會出來。」
洪申翰強調，會就所有的勞動條件及保障做全面性檢討，儘快提出指引。
勞團則批評，巨大被控涉及惡劣工作與生活條件、債務奴役等的強迫勞動行為，可是這對移工而言，卻是日常生活的真實寫照，勞動部明知問題在整體移工制度的結構性剝削，卻刻意劃錯重點，令人失望。
台灣國際勞工協會工作人員吳靜如表示，「他為了一家巨大，包括後來還有幾十家的改善而覺得滿意嗎？為什麼不是政府有一個清清楚楚的法令規定，然後就是逕行執法，讓移工的勞動條件、生活條件可以像人一點。」
由於外國人來台工作人數已經突破百萬，對此洪申翰強調，已經向行政院爭取增設3級單位，負責跨部會整併等事項，並且獲得22個正式人力，進一步強化相關的管理工作。
更多公視新聞網報導
亞太傑出企業獎僅7％獲青睞 台灣多家企業獲肯定
聖克里斯多福總理率團訪台 盼深化友誼合作
其他人也在看
預防巨大勞權案 洪申翰：相關指引明年1月提出
巨大集團旗下捷安特日前疑似涉強迫勞動，遭美方查扣貨品，行政院長卓榮泰要求經濟部、勞動部全面檢討並提出指引。勞動部長洪申翰今天(12日)於立法院衛環委員會表示，正在研議協助企業辨識強迫勞動行為，也評估相關風險的行動指引，預計明年初、1月左右公布。 巨大集團旗下捷安特疑似強迫勞動被美方查扣貨品，被點名的還有17家企業，為避免指標性企業再遭遇類似問題、甚至危及整條供應鏈，行政院長卓榮泰11日表示，將要求經濟部、勞動部全面檢討並提出指引，配合正推動的「人權國家行動計畫2.0」與「人權盡職調查」，逐步落實供應鏈人權達國際標準。此議題也成為立法院衛環委員會質詢焦點。 勞動部長洪申翰12日接受國民黨立委王育敏質詢時回應，目前正在研議協助企業辨識強迫勞動行為，也評估相關風險的行動指引，預計明年初、1月左右公布。 洪申翰指出，目前有三大具體因應策略，一是與經濟部一同研議對企業輔導的計劃，二是將現行法規機制進行盤點跟檢討，三是擴大國對國直聘的量能。他說：『(原音)讓更多的企業可以了解直聘也是他們可以選擇的一個做法，因為現在國際的要求是認為企業如果讓移工來負擔仲介費的話，就會陷入強迫勞動的疑慮，所以要避免這中央廣播電台 ・ 22 小時前
雇主注意！資遣費30天內要給 逾期最高開罰150萬元
勞動部提醒，當勞動契約依勞動基準法或勞工職業災害保險及保護法終止時，雇主應依規定給付勞工資遣費，且應於終止勞動契約後30日內發給，雇主如未依標準或期限給付勞工資遣費者，可處30萬以上150萬元以下罰鍰，並限期令其給付，屆期未給付者，應按次處罰。中時新聞網 ・ 1 天前
回應巨大案！勞動部：研議「強迫勞動風險指引」全面檢討企業勞動條件與保障
美國海關暨邊境保護局（CBP）月前以勞權問題為由，對我國自行車龍頭巨大發布暫扣令，行政院長卓榮泰提出三項回應，其中一項是勞動部就勞動條件及勞動保障提出指引。部長洪申翰今（11/12）日表示，正在研議能協助企業來辨識強迫勞動行為，也評估相關風險的行動之一，不管是勞動人權的風險評估或是預防、改善、降低強迫勞動風險的一套指引，正與經濟部討論和合作。太報 ・ 23 小時前
《政治》外送員專法2周內預告！擬保障最低報酬與申訴權
【時報-台北電】我國外送員累積人次已達15萬人，但卻面臨報酬不透明、停權申訴難等情況，立法院近日已展開審查外送員專法，立委廖偉翔12日質詢勞動部關心部版外送員專法進度及關鍵條文等，勞動部長洪申翰備詢時表示，會在2周內預告外送員草案，目前正在做利害關係方匯整。 立法院12日邀請勞動部業務報告。立委廖偉翔表示，以外送員成本計算來看，燃油、保養、折舊、通訊、保險等一年成本約11萬元，若以某外送員疊3單20分鐘外送、每單平均300元試算，平台合計外送員可收到逾300元，但外送員卻可能只收到45元。 廖偉翔說，目前條文中比較有爭議為最低報酬保障，勞動部規劃如何保障？也要避免平台把成本轉嫁給消費者。(新聞來源：中時即時 林良齊)時報資訊 ・ 19 小時前
十年修法延宕有望終結？洪申翰承諾：外送員專法草案「兩週內預告」
外送員專法修法已延宕近十年，朝野立委共同支持立法，由於涉及平台業者、外送員、消費者到平台商家等，究竟何時有機會闖關成功，備受外界關注。立法院社福及衛環委員會召委廖偉翔今（11/12）日關切勞動部版本究竟何時預告，「紐約模式」是否納入考量中；勞動部長洪申翰回應，外送平台運作涉及四方權益，希望透過專法能取得平衡，目前仍在研議中，預計兩週內可預告。太報 ・ 20 小時前
未付資遣費 最高罰150萬
勞動部昨（11）日提醒雇主注意，當勞動契約依《勞動基準法》、《勞工職業災害保險及保護法》等相關規定終止時，雇主應依規定給...聯合新聞網 ・ 1 天前
北北基桃颱風假不一致 上班族怎麼辦？勞動部解答了
鳳凰颱風來襲，11日部分縣市宣布停班停課。勞動部表示，勞工所在縣市宣布停班停課後，可不出勤，雇主不得視為曠工、遲到，亦不得強迫以事假處理、扣發全勤獎金或要求補班。若因業務需要出勤，雇主應提供通勤協助，並事先於勞動契約、團體協約或工作規則中明定相關內容。中時財經即時 ・ 1 天前
《金融》雇主注意！資遣費30天內要給 逾期最高開罰150萬元
【時報-台北電】勞動部提醒，當勞動契約依勞動基準法或勞工職業災害保險及保護法終止時，雇主應依規定給付勞工資遣費，且應於終止勞動契約後30日內發給，雇主如未依標準或期限給付勞工資遣費者，可處30萬以上150萬元以下罰鍰，並限期令其給付，屆期未給付者，應按次處罰。 勞動部說明，勞退新制自94年7月1日起施行，迄今年已滿20週年，依勞工退休金條例第12條規定，雇主應發給適用勞退新制勞工的資遣費給付標準，按勞工的工作年資，每滿一年發給二分之一個月之平均工資，未滿一年者，以比例計給；最高以發給6個月平均工資為限。 勞動部表示，雇主如未依標準或期限給付勞工資遣費者，依同條例第45條之1規定，處30萬元以上150萬元以下罰鍰，並限期令其給付，屆期未給付者，應按次處罰。 勞動部強調，縱使是試用期的勞工，雇主如認為不符合工作需求，而依勞動基準法第11條規定與試用期勞工提前終止契約，因終止契約事由仍然是資遣，雇主應依勞退新制資遣費的發給標準規定，給付資遣費，且必須在終止契約後30日內發給勞工。（新聞來源：中時即時 賀培晏）時報資訊 ・ 1 天前
《金融》最低工資補貼「一定會做」！洪申翰：是否由就安基金支應再議
【時報-台北電】勞動部近年已祭出多次最低工資補貼，提供聘僱最低工資勞工雇主補貼，但過去都從應用於「提升勞工福祉」等用途的就安基金用來補貼老闆，應符合法遵義務而惹議，今年最低工資審議會依舊決議要予以補貼，是否會再從就安基金支應？勞動部長洪申翰12日受訪時表示，「補貼一定會做」，但是否會從就安基金補貼則會從各種方案中思考。 若以過去數次作法，最低工資補貼往往是經濟部規畫相關補助要點，補助預算則來自勞動部「就業安定基金」，而就安基金因日前的演唱會等爭議，已被立委嚴加看管，如果今年再以「提升勞工福祉計畫」為由，但事實上卻是用來補貼雇主減少成本，恐怕會衍生出更多爭議。 最低工資審議會日前決議指出，2026年起每月最低工資由2萬8590元調整至2萬9500元，調升910元，調幅3.18％；每小時最低工資則比照每月最低工資調幅，由190元調整至196元；並請政府針對受美國關稅等國際情勢影響的產業提供配套措施建議，勞動部將與經濟部儘速研擬相關方案。但至今已逾1個多月但仍未提出方案。 立法院12日邀請勞動部業務報告，洪申翰報告前受訪時表示，為協助因應美國關稅等國際因素而受到衝擊的企業，並照顧比較低薪的邊時報資訊 ・ 23 小時前
勞動部：拖欠資遣費 最高罰150萬元
勞動部提醒雇主注意，無論正式員工或試用期人員，終止勞動契約須依規給付資遣費，且須在終止契約後30日內完成支付。據勞動部統計，去年違規案件共70件，開罰1,805萬元，今年至目前已有54件違規、罰鍰合計1,355萬元。工商時報 ・ 1 天前
職缺五花八門！徵信社徵「感情破壞專員」 網驚：小三變職業？
徵信社近日在求職網釋出「感情破壞專員」職缺，2週內已有30人以上應徵。該職缺月薪從4.5萬到5萬元不等，工作內容分為7大項，分別為「接聽來電諮詢，替客戶著想並給予客觀建議」、「協助規劃『關係結束策略』與執行流程」、「婚姻法律、情感心理知識實務應用」、「安撫客戶情...CTWANT ・ 47 分鐘前
超大豪雨蘇澳2車拋錨 遭國軍兩棲車無情輾壓「慘變廢鐵」
鳳凰颱風外圍環流影響，再加上東北季風交互影響，宜蘭蘇澳及南方澳等地區成為豪雨重災區，昨天（11／11）多地發生淹水災情，甚至不少地方已經幾乎淹至一樓高，軍方也立刻出動AAV7兩棲突擊車（裝甲車）、橡皮艇等救援。不過，昨天不少車輛因淹水拋錨路中央，但兩棲突擊車無法辨認，因此無情輾過，車主看到已變成廢鐵的愛車大喊心痛。太報 ・ 17 小時前
談巨大強迫勞動議題 洪申翰：保障移工權益已成企業競爭關鍵
巨大集團旗下捷安特疑似強迫勞動被美方查扣貨品，被點名的還有17家企業。勞動部長洪申翰11日接受中央廣播電台「這樣看中國」節目專訪時指出，隨著歐美國家對勞動條件的審視日益嚴格，降低勞動人權不再有競爭力，台灣企業若未落實人權保障，恐將有經營上的風險。 台灣知名自行車品牌「捷安特」的製造商巨大公司日前被美國海關以「涉及強迫勞動、壓低售價取得不當利潤」為由，禁止其自行車及零組件輸入美國，並扣留相關貨品。據了解，此事件是源於一名國際記者的調查報告，被點名的還有17家企業，台灣桃園國際機場也在名單中。 勞動部長洪申翰11日接受中央廣播電台「這樣看中國」主持人蔡明芳專訪時指出，國際間越來越關注移工的權益，尤其是強迫勞動的問題。早期大家認為強迫勞動是用暴力驅使勞工必須做什麼事情，近年已不只如此，ILO國際勞工組織很在意的一點是當一名移工語言能力不好、對當地法規不了解時，他不知道自己的權益在哪裡，在權力失衡的狀況之下，他就很難抵擋雇主要求的事情，這就變成強迫勞動。 洪申翰表示，過去大家認為強迫勞動是人權問題，現在已經變成是企業經營風險上的問題，若沒處理好，國際社會包括美國、歐盟及重要的國際品牌都不會讓你中央廣播電台 ・ 16 小時前
巨大涉強迫勞動 洪申翰：研議指引助企業辨識風險
巨大集團旗下的捷安特日前被美方指控強迫勞動，美國海關暨邊境保護局（CBP）月前以勞權問題為由，對我國自行車龍頭巨大發布暫扣令，行政院長卓榮泰昨日答覆立委質詢表示，已指示經濟部、勞動部全面性檢討，提出讓大家可遵守的相關指引。對此，勞動部長洪申翰今（12）日表示，正與經濟部討論，訂定可預防、改善、降低強自由時報 ・ 21 小時前
身障者學習電腦專業技能 提升就業力
「希望家園」一直是市長黃偉哲上任以來的施政主軸之一，臺南市政府勞工局為培訓本市身心障…中華日報 ・ 1 天前
速食搶賺普發金 披薩買1送3加贈1萬元
普發1萬元迎來入帳日，一票人開始計畫如何將錢花的最划算，速食品牌搭上消費熱潮，推出多重優惠，舉凡買1送3、加碼送萬元等好康，業者盼透過回饋活動，放大消費者享受美味的樂趣。中時新聞網 ・ 19 小時前
射箭亞錦賽》戴宇軒、李彩綺逆轉中國、完封印度 挺進混雙金牌戰
戴宇軒、李彩綺今天在亞洲射箭錦標賽反曲弓混雙淘汰賽連戰皆捷，關鍵4強賽以6：0完封印度隊，挺進週五登場的決賽，將跟烏茲別克爭金牌。本屆亞錦賽在孟加拉舉行，台灣在反曲弓個人賽無緣爭取獎牌，不過李彩綺昨天攜手風佑築、郭紫穎在女子團體挺進金牌戰，她今天則和巴黎奧運國手戴宇軒再戰混雙淘汰賽。自由時報 ・ 19 小時前
颱風期間勞工未出勤 勞動局：雇主不得視為曠工或強迫補班
鳳凰颱風逼近，依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，颱風發生時，如工作地、居住地或上下班必經途中任一轄區首長已通告各機關停止上班，勞工因而未出勤者，雇主宜不扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分桃園電子報 ・ 1 天前
宜蘭淹水國軍救災！民眾車輛拋錨路中央 裝甲車輾過慘變一團廢鐵
受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳及南方澳等地區，發生淹水災情，許多民宅被水沖壞，讓災民非常無奈。不過除了天災，還有人為意外，今（12日）上午，宜蘭縣蘇澳中山路有民眾車輛拋錨，停滯於路中央，卻被救災路過的裝甲車（AAV7兩棲突擊車）不慎輾過，整台車變成一團廢鐵，讓車主也非常無奈。對此，宜蘭代理縣長林茂盛也回應了，表示針對這次災害汽機車毀損的車主，牌照稅可減免。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
求職民眾應注意職缺薪資範圍 保障自身權益
雇主招募或僱用員工，不得有提供職缺之經常性薪資「未達新臺幣四萬元」而「未公開揭示或告知」其薪資範圍之情事，就業服務法第5條第2項第6款規定，雇主不論透過報紙廣告、官網、布條、人力銀行或社群平台等方式刊登廣告求才，該職缺之每月實際經常性薪資未達四萬元，皆應依法揭示薪資範圍。如違反規定者，依同法第67條第1項規定處六萬元以上三十萬元以下罰鍰。縣府社會及勞動局林志忠局長呼籲所有求職民眾，求職時應先了解職缺的薪資範圍，如發現雇主提供職缺的薪資未依法刊登，可檢具相關具體事證向縣府反映，以保障自身求職權益。 ...台灣新生報 ・ 17 小時前