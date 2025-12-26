外媒3度點台灣「詐騙供應鏈」 她怒批政府

▲國民黨立委王鴻薇說，在太子集團詐騙案爆發後，國際媒體再度將台灣與網路詐騙連結，對台灣反詐形象無疑造成重大衝擊。（圖／記者朱永強攝，2025.07.25）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委王鴻薇指出，英國《金融時報》日前推出一部探討全球網路詐騙的紀錄片，揭露規模高達15兆美元的跨國網路犯罪產業，其中三度點名台灣，包括被描述為詐騙設備硬體的轉運站、詐騙相關軟硬體的活躍買家與據點，以及伺服器可能架設的所在地。她表示，在太子集團詐騙案爆發後，國際媒體再度將台灣與網路詐騙連結，對台灣反詐形象無疑造成重大衝擊。

王鴻薇說，該紀錄片提到，挪威警方於2023年逮捕一名馬來西亞籍學生，調查發現其利用「可攜式基地台」發送假簡訊從事詐騙活動，而相關設備曾從台灣寄往汶萊進行測試。她指出，這顯示台灣在部分詐騙設備供應鏈中，已被國際執法單位列為重要節點之一，問題不容忽視。

王鴻薇進一步轉述節目內容指出，資安專家Smith追蹤年產值約150億美元的「簡訊詐騙三合會」，發現該集團販售釣魚網頁套件與訂閱式詐騙服務，而台灣被列為密集購買與操作的地點之一。她表示，這反映出台灣在詐騙相關網路工具的使用與流通上，已引起國際關注。

王鴻薇也提到，聯合國毒品和犯罪問題辦公室顧問John Vik在紀錄片中指出，線上詐欺所使用的伺服器具有高度流動性，可能設於台灣，顯示台灣的網路基礎建設，可能被跨國犯罪組織利用為詐騙中繼站。她強調，這與聯合國毒品和犯罪問題辦公室今年4月初發布報告，指台灣為國際詐騙洗錢中心的內容相互呼應。

王鴻薇說，當時她在立法院質詢法務部時，調查局仍認為該份報告內容偏頗，未料數月後即爆發太子集團詐騙案，如今台灣再度被國際媒體點名，數位發展部與法務部卻聲稱不知情。她呼籲行政院與法務部必須嚴正面對國際質疑，正視反詐問題，避免再以鴕鳥心態因應。

