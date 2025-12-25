即時中心／高睿鴻報導

2025年已即將邁入尾聲，但世界不僅仍不和平，且多處的地緣政治關係還是非常緊張。外國媒體《CNN》近期盤點，2026年7項最值得密切注意的全球大事，其中就包括台灣、以及美中之間的關係；該報導提到，美國總統川普（Donald Trump）預計於明年春天，前往北京與中國國家主席習近平舉行峰會，屆時，台灣問題將成為焦點。報導稱，台灣的未來岌岌可危，命運也被擺在川習會的談判桌上、時時受兩個大國牽制。

該報導指出，明年有7件大事，恐顯著影響全球政局，包括：美國政府與委內瑞拉馬杜羅（Nicolas Maduro）政權的衝突；邁入第5年的俄烏戰爭走向；以色列取得軍事勝利後，國內政治反而出現分裂；伊朗國內外政治壓力急遽上升；伊斯蘭國（ISIS）等恐怖主義組織捲土重來；大國更進一步於「AI革命」浪潮激烈競爭，搶佔軍事先鋒；以及，與台灣密切相關的「川習會」和美中關係演變。

其中，針對川習會及美中、美俄關係，該報導作者麥葛爾克（Brett H.McGurk）首先說明，2025年的一幅標誌性畫面或許是：在北京的一次會議上，俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平、北韓國家主席金正恩親密擁抱；伊朗總統則在背景中。

報導稱，這4個國家（代號CRINK）正聯手支持俄羅斯侵略烏克蘭的行徑，並試圖另外建立一個屬於他們的世界；而俄羅斯、中國則在其所謂的勢力範圍發號施令，美國則逐漸式微。「在他們看來，這是一個大國強權主導、小國屈服的世界」，麥葛爾克說。

快新聞／外媒CNN預言「2026全球7件大事」！「這會議」恐決定台灣命運

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（圖／歐新社提供）

報導接著指出，令人好奇的是，川普政府的政策，其實也似乎與這種觀點不謀而合。新的《國家安全戰略》（NSS）將美國描述為一個「半球」強國，並聲稱「美國支撐整個世界秩序的時代已經結束」。該文件另也抨擊傳統的歐洲盟友軟弱無能，並指責他們的移民政策過於寬鬆，因而面臨「文明消亡」風險。普丁的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）甚至公開表示，川普的《國家安全戰略》，似乎「在許多方面與我們的願景相符」。

也因此，該作者點出，台灣議題的迫切性，已不再只是紙上談兵的等級。報導指，半個世紀以來，華盛頓一直支持台灣發展，並以一種模稜兩可的政策，協助維持台灣的和平：一方面承認台灣是中國的一部分，另一方面又與台灣保持安全和經濟聯繫。川普上週更批准史上規模最大的對台軍售計劃，總價值近110億美元，包括飛彈、無人機和先進的防空裝備；同時，眾所周知，中國正在為2027年入侵台灣做好準備。

因此該報導也點出，川普今年春天將前往北京，與習近平舉行峰會；屆時，台灣問題必定成為焦點，也顯示這個國家的未來，或許有些岌岌可危。麥葛爾克說，這是全球安全議程最關鍵的議題之一，「台灣與我們的日常生活息息相關，我們的汽車和手機所需的大部分半導體晶片，都產自台灣；如果中國入侵、或破壞台灣的穩定，預計全球將遭受近10兆美元的損失」。

然而，麥葛爾克也很憂慮，川普是否會像他最近的軍售舉動所顯示，繼續奉行數十年來美國的政策，堅持捍衛或協助台灣？還是會像他的《國家安全戰略》預示的那樣，為了達成貿易協議，而放棄對北京的關注及監督、甚至並接受北京在附近領域內的主導地位？報導稱，情勢仍不明朗，因此川普屆時在北京峰會的表現，台北方面必定密切關注；但麥葛爾克也感嘆，在兩大國的博弈下，台灣並不具備談判權。「正如那句老話所講：不在談判桌旁，就成了別人的盤中餐」，他說。

