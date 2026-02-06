外媒WBC戰力評比出爐！日本僅次美國 連霸之路迎史詩級挑戰

（記者石耀宇／綜合報導）世界棒球經典賽（WBC）各參賽國正式名單全數出爐，國際棒壇關注焦點也隨之升溫。衛冕軍日本武士隊再度集結豪華陣容，力拚史無前例的二連霸，而美國權威體育媒體《CBS Sports》最新戰力評比也出爐，將日本列為本屆奪冠熱門之一，僅次於美國隊。

圖／《CBS Sports》認為，大谷作為打者依然是全球最具威脅性的存在，對任何投手都是巨大壓力。（資料畫面）

《CBS Sports》近日以「日本能否完成連霸？化身超級球隊的美國是否能推翻王者？」為題，針對本屆WBC所有參賽國進行戰力分級分析。評比結果中，美國隊高居第1，日本排名第2，多明尼加則位居第3。報導指出，日本依舊站在冠軍競逐核心位置，整體戰力深度與穩定性仍是國際賽場上的頂級水準。

日本隊本屆名單中徵召多達9名大聯盟球員，創下歷屆新高。儘管球團與保險因素考量下，大谷翔平確定僅以指定打擊身分出賽，不再二刀流登板，但《CBS Sports》認為，大谷作為打者依然是全球最具威脅性的存在，對任何投手都是巨大壓力。

報導同時點名多位旅美主力，指出鈴木誠也在缺席上屆賽事後，本屆健康回歸，成為打線關鍵戰力；而山本由伸則被視為日本先發輪值的絕對王牌，能在短期賽事中左右戰局走向。該媒體直言，這批「海外組」球員，讓日本持續保有與美國正面抗衡的本錢。

除了旅外球星，日本本土戰力同樣受到高度肯定。《CBS Sports》特別提到阪神虎的佐藤輝明、森下翔太，以及日本火腿鬥士的伊藤大海，盛讚這些未效力大聯盟的球員「依然具備世界頂尖等級實力」，也反映出日本職棒整體培育體系的成熟與厚度。

不過，即便擁有衛冕光環與完整戰力，日本仍僅被排在第2名，關鍵原因在於美國隊本屆陣容被形容為「史詩級」。報導指出，美國隊在投、打兩端幾乎全面升級，堪稱歷來最強WBC名單。

打線方面，美國隊集結「法官」賈吉（Aaron Judge）、史瓦伯（Kyle Schwarber）、羅利（Cal Raleigh）等重砲火力；投手群則由史庫柏（Tarik Skubal）、史肯斯（Paul Skenes）等雙塞揚等級投手領銜，另有韋伯（Logan Webb）、萊恩（Joe Ryan）坐鎮輪值。報導直言，這樣的配置「幾乎找不到任何明顯弱點」。

《CBS Sports》回顧2023年賽事指出，美國當年已距離冠軍僅一步之遙，但當時的陣容與本屆相比「完全無法相提並論」。該媒體甚至形容，2026年的美國隊「只差實際站上球場證明一切」。

在美國被外界視為最大奪冠熱門的情況下，日本能否突破這支超級強權，並在多支勁旅夾擊下完成連霸，無疑成為本屆世界棒球經典賽最受矚目的焦點。

