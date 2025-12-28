〈外家〉MV破百萬點閱吳申梅偕尪曼谷放閃

吳申梅近來推出新單曲〈外家〉MV，上線僅2周已在YouTube累積140萬點閱，讓她又驚又喜，開心說：「是出道10年來的重要里程碑。」特別感謝參與MV演出的亮哲與呂俍慧跨刀相挺。她跨年夜將出現在雲林西螺的跨年晚會「2026花生蛇馬速金馬來跳舞」獻唱，期待與粉絲迎新年。

她近期正忙宣傳新作品，同時擔任中視節目《綜藝一級棒》固定班底，工作滿檔，日前在平安夜整天投入錄製《綜藝一級棒》，甚至錄到半夜才收工，十分敬業，她隔天趁工作空檔與香港老公Eric飛往泰國曼谷度假，夫妻倆享受當地美景、美食，大方放閃。

寵粉的她感謝歌迷一路以來的支持，先前在社群宣布只要MV破百萬會舉辦抽獎活動，日前在直播中兌現承諾，並興奮表示因為這次MV留言相當踴躍，她決定將報名、留言時間延長至明年1月1日，預計將於明年1月6日抽出12位幸運粉絲，送上她精心準備神祕小禮。