外師痛訴台灣生活不快樂！點名「5大痛點」：熱情是假象

一名長期在台灣任教的補習班美語老師近日在社群平台 Reddit 發文，表示自己過去來台旅遊，因十分喜愛台灣，決定留下來居住，如今一年半過去，卻發現理想與現實落差巨大，讓他感到愈來愈不快樂。他也點出影響心情的五大問題，引發網友熱議。

一名在來台一年半並在補習班任教的美語老師近日在社群平台 Reddit 發文，表示自己因十分喜愛台灣，決定留下來居住，卻發現理想與現實落差巨大。（圖／Unsplash）

原PO表示，他在旅遊時感受到台灣人的熱情友善，但真正生活後卻覺得「禮貌性的距離感」更貼近現實。他觀察到不少台灣年輕人態度消極，依賴網路世界，讓他難以融入。此外，他常被問到「你們國家沒有＿＿＿吧？」這種帶有炫耀意味的語氣，讓他備感不適。

在生活面上，他認為台灣買菜成本比許多已開發國家更高，儘管街邊小吃相對便宜，但整體消費仍不如預期；他也難以習慣台灣悶熱的夏季氣候。種種不適應讓他覺得自己「變得憤世嫉俗、消極悲觀」。目前他認為台灣的優點主要剩下山林風景及生活便利性，但仍不足以抵消心中的不快樂。

貼文引來大量留言討論。有網友認為，可能是補習班的工作環境本身壓力大，或是原PO生活圈狹窄，導致情緒受影響；也有人指出，「在一個國家度假很有趣，不代表住起來也有趣」，旅遊與生活本就不同。

此外，也有網友表示，每個國家都有問題，移居就是在做選擇與取捨，而哪些取捨不可妥協，才是決定是否能長住的關鍵。部分網友甚至建議，若台灣真的讓他感到不快樂，不需勉強自己，應該儘早離開尋找更適合的地方。

一名在台灣任教的補習班美語老師近日在社群平台 Reddit 發文，指出台灣讓他感到愈來愈不快樂的五大問題。（圖／截自Reddit）

