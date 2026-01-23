外師駐點變巡迴！家長質疑教育資源大縮水 怒批基隆市府「粉飾財政」

記者林盈君／基隆報導

基隆市校園「免費」營養午餐，將於下學年上路，卻傳出影響外籍教師、特教生輔具資源被刪減，對此，基隆市教育處澄清，市府近年減債有成，整體財政狀況趨於穩定，並規劃轉型啟動「駐點巡迴外師計畫」，確保每位學子都能享有均等的英語學習機會，另外，特殊教育相關經費也未減少，呼籲家長安心。不過對此，仍有家長提出質疑，為何將定點駐校資源改為巡迴快閃？擔心是變相縮水教育資源，呼籲市府應該公開各校外師授課時數。

基隆免費營養午餐將上路，卻傳出疑似刪減外師資源及特教生輔具，引發家長質疑。（示意圖／資料照）

據了解，近日基隆市地方社團傳出LINE群組截圖，表示因為營養午餐免費政策，導致市府刪除英語外師、特教生輔具等資源，基隆市政府雖回應，確保業務預算穩定到位，但「駐點巡迴外師計畫」卻遭外界質疑，是變相縮水。

基隆國小家長曾雅慧表示，所謂「駐點巡迴外師」，會讓家長擔憂是不是會把原本穩定、長期的外師教學，拆一拆就變成短期快閃。她說，市府一邊高喊「減債有成」，一邊卻讓外師制度被迫「轉型縮水」，這很難說是優化教育資源，而是拿孩子的學習品質來粉飾財政數字。

前武崙國小會長許泰莉則呼籲，不能因為政治宣傳的需要，賠上教育倒退的後果，這是教育品質的明顯倒退，市政府不能只用計劃調整就交代過去，應該對外公開外師實際授課的平均時數，以及特教人力配置的前後比對，才是負責任的說明。

