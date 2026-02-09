外師體驗寫春聯 北市再興小學揮毫迎春傳承文化

臺北市私立再興小學舉辦「2026墨舞奔騰迎新春揮毫大會」，師生體會傳統文化之美

師生一起寫下再興小學校訓誠「愛勤勇」和「春滿福」，象徵勉勵和祝福

榮獲全國語文競賽和學生美術比賽書法特優的校友關兆廷也返校與師生一同揮毫

再興小學外籍教師體驗寫書法

為深化藝術教育內涵並培養學生美感素養，臺北市私立再興小學日前舉辦「2026墨舞奔騰迎新春揮毫大會」，透過書法揮毫活動，引導學生在歲末迎新之際放慢生活與學習步調，在書寫中培養專注力、穩定情緒並體會傳統文化之美。

再興小學說明，本次活動於校內穿堂舉行，太鼓聲隆隆響起，象徵迎新納福，也為活動揭開序幕。學生在書法教師游淑賢老師的引導下進行書法暖身，透過朗朗上口的姿勢與執筆口訣，協助學生調整坐姿、穩定身體與呼吸節奏，建立良好書寫基礎。這樣的教學設計源自游淑賢老師長期的書法教學經驗，強調「先安定身心，再進入書寫」，讓學生在學習技法的同時，也培養專注與自我覺察能力。

揮毫過程中，校長、主任及外籍教師與學生同桌揮毫，展現學校推動藝術教育「共學共寫」的理念。透過師生一同參與，讓學生感受藝術學習不僅是課程要求，更是一項值得投入與分享的文化活動。活動除邀請曾在全國語文競賽與全國學生美術比賽榮獲特優與第一名的校友關兆廷返校參與外，也有多位在語文競賽、美術比賽與書法領域表現優異的學生與師生一同揮毫，形塑傳承的學習氛圍，並打造彼此觀摩與交流的學習機會。

再興小學表示，在書寫過程中，學生不僅完成作品，也將祝福與自我期許融入斗方之中，體現「一字一品格，一筆一精神」的學習內涵。「墨舞奔騰迎新春」揮毫大會不只是節慶活動，更是一項結合藝術教育、美感素養與品格教育的實踐課程。