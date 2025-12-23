外帶年菜需求升溫 全國大飯店除夕全滿、寵物友善住宿詢問同步增加

記者張益銘／臺中報導

年節將至，外帶年菜與節慶餐飲需求同步升溫。臺中全國大飯店今（23）日表示，今年外帶常溫年菜預購詢問明顯增加，加上除夕圍爐宴兩場次已全數訂滿，初一至初五的家庭聚餐需求同步成長，成為春節檔期的主要成長動能；在餐飲與住房需求帶動下，整體營運表現預估可望較去年同期成長約一成。

全國大飯店今年推出10人份「鴻運經典」與5-6人份「精裝組合」兩款外帶常溫年菜，即日起至大年初四預購開放。「鴻運經典」匯集團圓拼盤、老酒醉大蝦、遵古花膠佛跳牆、碧綠雙冬元寶、避風塘金鯧魚、金華竹笙瑤柱燉雞與荷香鮑魚米糕等多道年菜料理，每套優惠10,999元；「精裝組合」則精選四道主菜搭配港式叉燒包，份量更貼合小家庭，每套5,999元。兩款皆採常溫取貨、加熱即食設計，並提供牛肉麵禮盒與臘味蘿蔔糕加購方案。於2026年1月15日前預購，可加贈飯店年銷千盒的經典美味「招牌牛肉麵常溫禮盒」。

餐飲內用方面，除夕圍爐宴已達滿席，初一至初五「春節團圓宴」訂位仍持續成長，每桌15,000元起，菜色包含迎春納福團圓盤、御膳鮑魚佛跳牆、御品烏參東坡肉與鴻運乾燒蒸龍蝦等年節應景料理。

企業餐敘方面，全國大飯店推出「尾牙春酒專案」，週一至週四每桌9,888元+10%、週五至週日11,888元+10%，提供無限暢飲、卡拉OK及滿額贈禮；於宴會日前一個月預訂11,888元以上桌宴，可加贈哈根達斯迷你杯冰淇淋。草悟廳具備大片落地窗與自然採光，是台中企業長年青睞的宴會空間。

住房部分，今年暑假全國大飯店啟用寵物友善樓層，開放犬貓牽繩落地、自由上床，以專屬樓層規劃與完善毛孩備品服務亮點持續吸引毛孩家庭入住。飯店看好市場需求，上月起再啟用多間大坪數房型，可接待三隻大型犬及四至五位家庭成員同住，客房備有迎賓禮、1-2組寵物床墊與食器，並透過樓層區隔與備品分流維持住宿品質。春節期間訂房詢問明顯增加，加上草悟道週邊寵物友善商場與餐廳環繞，形成一站式寵物出遊生活圈，進一步帶動毛孩家庭住宿需求。

全國大飯店指出，今年春節檔期年菜與節慶餐飲需求強勁，搭配企業尾牙春酒與寵物住房成長，帶動整體營收有望較去年同期提升約一成。除了豐富的餐飲活動，飯店也同步推出年度住宿優惠開放預訂，適合春節走春、返鄉旅遊與城市輕旅行。飯店坐落於草悟道核心位置，交通便利、生活機能完善，是旅客春節期間入住的安心選擇。飯店透過樓層區隔與備品分流管理，讓毛孩家庭與一般旅客都能安心住！【溫馨提醒 喝酒不開車】

圖說：全國大飯店推出十人份「鴻運經典」外帶常溫年菜，為三代同堂大家庭熱門選擇。（全國大飯店提供）

全國大飯店針對5-6人需求設計「精裝組合」外帶常溫年菜，加熱即食，成為小家庭年節餐桌的便利選擇。（全國大飯店提供）

全國大飯店今年除夕圍爐宴兩場次皆已提前滿席，春節內用需求延續至初一至初五，飯店規劃新春團圓宴菜單，涵蓋團圓拼盤、鮑魚佛跳牆與乾燒蒸龍蝦等節慶料理，以承接除夕後的家庭聚餐需求。（全國大飯店提供）

全國大飯店七月起開放犬貓入住，成為台中首家設置「寵物友善專屬樓層」的國際觀光飯店。過年期間攜寵出遊住宿需求湧現，飯店應旅客需求開放寵物樓層訂房。（全國大飯店提供）

全國大飯店寵物友善樓層採取樓層區隔與備品分流管理模式，兼顧毛孩家庭與一般旅客住宿品質。（全國大飯店提供）

全國大飯店位於勤美草悟道生活圈，周邊具備遛狗步道與友善散步環境。地段條件與寵物友善設施相互加乘，提升毛孩家庭於春節期間的住宿意願。（全國大飯店提供）