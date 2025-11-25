外帶年菜5年營業額翻倍、全檔期熱銷破億 台北福華迎2026圍爐商機

圖為台北福華飯店江南春餐廳推出的鴻運套餐8人份的外帶年菜，過年在家也可品嚐精緻的江浙料理。（圖／台北福華提供）

每年春節檔期圍爐及外帶年菜皆有熱銷表現的台北福華大飯店，今(25)日宣布，2026年外帶年菜將於11月27日正式開賣。今年台北福華再度集結館內5大餐廳共推近百道料理，包括蓬萊邨首度登場的素食年菜套餐、江南春年銷近2000隻的紹興醉雞腿、珍珠坊累積40年的人氣臘味蘿蔔糕，以及麗香苑南洋異國風創新料理等多款必吃選擇。業者預估，2026年除夕圍爐與外帶年菜單日可突破2500萬元業績，全月春節檔期預計同樣能帶進億元營收。

廣告 廣告

台北福華飯店餐飲部協理鄭博修表示，台北福華推出年菜外帶40年，一直在市場上穩居星級飯店第一名，業績也屢破新高，5年前外帶年菜業績還在800萬元，隨著台灣人家庭結構、飲食習慣改變，預期2026年可望翻倍帶進1600萬元。除夕夜圍爐營業額也維持在800~900萬元，等同除夕夜單日內用和外帶商機共2500萬元，整個春節檔期營業額能創造破億商機。

他也觀察發現，近年春節圍爐形式逐漸從大桌聚會轉向以小家庭為主，因此在今年的外帶年菜規劃中，更著重於4至6人份量的套餐組合，並提升人氣單點菜色的數量，選擇更為彈性；為滿足不同世代與飲食偏好的需求，在菜色設計上也更加多元，讓江浙功夫菜、粵式海味、經典台味與南洋香料風味能同時出現在年夜餐桌上。

台北福華飯店2026外帶年菜於11月27日登場，5大餐廳推近百道年菜，從素食到江浙、粵式與南洋風味齊上桌。（圖／台北福華提供）

以江浙功夫菜揚名的江南春延續傳統，以細火慢燉與傳統技法打造經典滋味，其中「紹興醉雞腿」年銷近2000隻、連續10年熱銷，是外帶年菜最受老饕指名的人氣單品。今年的8人份「鴻運套餐」與4人份「賜福套餐」皆收錄江南春名菜「東坡肉花膠烏參」——烏參外皮先炸後燒、搭配老母雞與金華火腿熬煮的濃郁醬汁，再與頂級花膠共煨，口感軟糯入味，與入口即化的東坡肉一同品嚐，層次豐富，將是年夜飯桌上的絕妙組合。

台菜餐廳蓬萊邨主廚陳冠閔則首次推出的4人份「素食套餐」，其中「四喜拼盤」以松子素鵝、梅漬百香果、蟲草川耳與椒麻腐竹組成，梅漬百香果以百香果殼內海綿層製成，酸甜細緻；素佛跳牆則以多層次蔬材與菇類堆疊風味，讓素食者也能輕鬆享受年節豐盛感。

西餐廳麗香苑則是端出南洋節慶料理為主題，帶來全台少見的異國年味體驗。套餐中包括馬來西亞過年必吃的「仁當烤全雞」、新加坡節慶常見的菜餚「香蒜鮑魚牛奶排骨湯」和「金沙奶油龍蝦」，為年夜飯帶來濃郁香料風味與節慶氛圍。

台北福華大飯店2026年年菜外帶將於11月27日至2026年2月12日開放訂購，凡於 2025年12月31日前完成付款，可享早鳥9折優惠。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

祈錦鈅結束2年短命婚！「撐著破爛身心靈1年」心碎斥丈夫不聞不問

高三學長被擦撞爆氣！竟拖行學妹3層樓還剪髮 教育局回應了

連江縣前秘書長涉收賄！ 廉政署兵分6路搜索、約談5人