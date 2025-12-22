外帶林聰明沙鍋魚頭驚見超大蟑螂！ 業者：停業2天清消、啟動退款機制

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

嘉義知名餐廳林聰明沙鍋魚頭近日遭網友爆料，指出外帶餐點出現大蟑螂。店家第一時間出面向顧客道歉，今（22）日再發出公告，今明兩日嘉義中正總店與光華分店暫停營業2天，進行消毒與衛生管理。對於已消費顧客，也設立了負責窗口，啟動退款機制。

嘉義知名餐廳林聰明沙鍋魚頭近日遭網友爆料，指出外帶餐點出現大蟑螂。店家第一時間出面向顧客道歉，嘉義總店與光華分店今明2日暫停營業。（圖／翻攝Google Maps）

網友20日在Threads發文，表示自己從嘉義林聰明沙鍋魚頭外帶晚餐回家，吃到一半時卻在湯中發現一隻完整的大蟑螂，直呼「快吐了」。店家也在貼文下方留言致歉。網友也在今日於原貼文下方，表示店家面對此次事件相當有誠意，雙方已經好好溝通並有圓滿處理。

林聰明沙鍋魚頭在今日的臉書公告中表示，針對餐點異物相關事件，嘉義中正總店與光華分店自即日起啟動自主消毒與衛生管理作業，並將於22日、23日暫停營業兩日。關閉期間將執行店面與周邊街區消毒，並檢視原物料和供應鏈，確保品質與安全，同時也會加強員工教育訓練。針對已消費顧客，店家也已設立專責窗口並啟動退款處理機制，將依公司作業流程協助辦理相關事宜。

