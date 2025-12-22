外帶林聰明沙鍋魚頭「發現大蟑螂」 店家致歉了

天氣轉冷，不少民眾吃鍋暖身，有網友在社群上分享，到嘉義知名店家「林聰明沙鍋魚頭」外帶晚餐回家，竟在餐點中發現一隻大型蟑螂，貼文引發上千人關注討論。對此，店家回應表示，對顧客造成不愉快的用餐體驗深感抱歉，已主動聯繫當事人表達關心與歉意，並將進一步處理後續事宜。

一名網友昨在社群平台Threads發文分享，他到林聰明沙鍋魚頭買晚餐，回家吃到一半，發現餐點中出現一隻大蟑螂，嚇得差點嘔吐。從他上傳的影片可見，外帶的白色塑膠碗內湯品已食用過半，菜餚中央卻有一隻體型相當大的蟑螂。

貼文曝光後，引發上千名網友留言討論，不少人直呼誇張，也有苦主留言分享，表示朋友在嘉義用餐時，請對方幫忙外帶冷凍沙鍋魚頭返家烹煮，沒想到煮好後同樣「中獎」，最後只能整鍋倒掉，讓人相當心痛。

林聰明沙鍋魚頭昨在臉書粉專上公告，有顧客在嘉義光華分店外帶熱食，回家用餐發現異物，很抱歉讓顧客有不愉快的用餐體驗，已經第一時間聯繫當事人表達關心與歉意，也請顧客保留相關異物，以利了解原因並追蹤後續處理事宜。

店家表示，目前門市已進行全面的環境與食安檢查流程，後續也將針對2點做出改善，先是全面檢視原料備料與出餐流程，加強異物防範與檢查標準，並對第一線同仁重新進行教育訓練，強化食品安全管理的意識，避免類似情況再度發生。

