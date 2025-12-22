外帶知名店家林聰明沙鍋魚頭撈出大蟑螂！停業因應

網友上傳的影片爆料，嘉義名店林聰明砂鍋魚頭在外帶餐點中撈出1隻大蟑螂。（記者湯朝村/翻攝）

記者湯朝村/嘉義報導

一名網友二十一日在社群平台Threads發文分享，他到林聰明沙鍋魚頭外帶晚餐回家，回家吃到一半，發現餐點中出現一隻大蟑螂，嚇得差點嘔吐。從他上傳的影片可見，外帶的白色塑膠碗內湯品已食用過半，菜餚中央卻有一隻體型相當大的蟑螂。貼文曝光後，引發數千名網友留言討論。對此，店家在臉書公告，指出對於近日顧客反映嘉義門市餐點有「異物」，為審慎確保用餐環境與餐點品質，嘉義中正總店與光華分店於二十二日日、二十三日店休兩天。

從網友留言中，不少人直呼誇張，也有苦主留言分享，表示朋友在嘉義用餐時，請對方幫忙外帶冷凍沙鍋魚頭返家烹煮，沒想到煮好後同樣「中獎」，最後只能整鍋倒掉，讓人相當心痛。

店家在二十二日再發公告稱嘉義中正總店與光華分店暫停營業二日，以啟動消毒與衛生管理作業；另針對其他已消費的顧客，設立專責窗口，啟動退款處理機制。公告還說，為表達重視顧客權益，針對已消費的顧客，設立專責窗口並啟動退款處理機制，將依公司作業流程協助辦理相關事宜。