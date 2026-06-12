外帶臭臭鍋發現「黑點豆腐」 消費者驚：還有臭酸味

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記者王紹宇、何正鳳／台南報導

知名連鎖臭臭鍋在台南的分店，有消費者外帶大腸臭臭鍋，回家一看才發現，豆腐上竟然有黑點，把照片PO網詢問是否發霉了？業者在底下留言道歉，之後向記者表示，猜測可能是天氣影響，讓豆腐出現異狀，願意負起責任妥善處理！衛生局派人員稽查，查核作業環境及食材保存情形，會要求業者限期改善！

豆腐上明顯黑點。（圖／翻攝自我是安平人臉書）

民眾買了大腸臭臭鍋回家吃，發現豆腐上有黑點，還有臭酸味，PO文詢問網友是不是已經壞掉？發霉還是正常現象？隔天想要去問店家，剛好遇到店休，而網友看了認為豆腐已經發霉，勸他不要吃，記者詢問位在安平的連鎖臭臭鍋店，業者也很擔心客人會吃出問題。

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業者表示，可能是天氣太潮濕導致。（圖／翻攝自我是安平人臉書）

臭臭鍋業者：「廠商我們和他聯絡，也是說他不知道，那是個案啦，也有可能是天氣的關係。」

最近下雨，天氣濕涼，業者猜測可能是這樣，導致食材比較容易受潮發霉，在PO文底下向消費者道歉，說第一時間清查店內相關食材，同步向供應商確認，目前尚未發現有其他異常情形。

業者發文致歉。（圖／翻攝自我是安平人臉書）

其他客人：「很常來，一個禮拜來兩三次喔，那個是一點，也不是整塊黑掉，所以…而且好像是只有一塊，所以我不太知道中間是，可能是廠商那邊進貨是什麼問題。」

台南市衛生局副局長林碧芬：「台南市政府衛生局，已即刻派員前往店家稽查，查核作業場所及食材保存情形，如有缺失將要求業者限期改善。」

買到疑似發霉的豆腐，消費者說自己當下整塊丟掉，幸好喝完湯之後沒有出現不舒服，希望業者以後要多留意，萬一因為食材保存不當，導致消費者食物中毒那就嚴重了。

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