外帶雙月麵線吃到橡皮筋 業者道歉：品項停售

「雙月食品社」2024年9月發生外送餐點出現蟑螂，創始店青島店因此停業4個月整修，並於去年2月重新開張，一名女子昨天到雙月北投店外帶麵線，回家吃到快見底時，驚見紅色橡皮筋捆在麵線上，讓她傻眼，並立即打電話向店家反映；《中時新聞網》向雙月詢問，業者表示已於第一時間向消費者致歉，暫停出售該品項，並檢討製程；北市衛生局也將前往稽查。

原PO昨（8）日於Threads發文指出，她從雙月食品北投店外帶麵線回家，快吃完時才發現有一團麵線拌不開，仔細一看竟有一條紅色橡皮筋捆在麵線上。

原PO立即打電話向店家反映，對方表示會改善，但她認為如果橡皮筋被長輩或小孩誤食，可能會有安全風險，呼籲店家正視並改善此問題。

《中時新聞網》詢問雙月及北市衛生局，雙月表示，橡皮筋為捆綁麵線，同仁在製作過程中沒有確實拔除，對消費者萬分抱歉，強調第一時間與顧客致歉，並與廠商討論，如何修改製程不要再使用橡皮筋，避免再出現類似問題，在此之前，該品項暫時停售。

此外，北市衛生局也指出，會派員前往現場針對人員衛生、食材處理、病媒防治及作業場所衛生等進行稽查，如查獲相關衛生缺失事項，將責令限期改善，屆期複查如仍不符規定，將依違反《食安法》第8條及第44條，處6萬至2億元罰款，強調若有消費爭議，可向消費者保護中心申訴。

