外帶餐點驚見蟑螂！林聰明沙鍋魚頭公布調查報告 光華門市無限期停業整頓

近日有顧客反應，在林聰明沙鍋魚頭裡出現一隻蟑螂。（示意圖，非當事店家，翻攝自嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書）

嘉義知名老店「林聰明沙鍋魚頭」近日遭顧客反映，外帶餐點中出現蟑螂，引發外界關注與討論。林聰明沙鍋魚頭今（27）日透過官方臉書發表長文說明，坦言事件讓支持多年的顧客感到失望，強調「這是我們必須面對並承擔的責任」，並公布一系列後續處置與改善措施。

顧客反映異物 老店坦承責任、第一時間關心

林聰明沙鍋魚頭表示，事件發生當下，團隊對顧客的遭遇感同身受，已第一時間主動聯繫顧客表達關心，並感謝當事顧客願意將異物交由品牌處理，讓品保單位進行後續追蹤與檢驗。

兩門市自主停業 全面檢視環境與流程

品牌指出，事件曝光後，嘉義兩間門市隨即自主進行衛生管理休業，全面檢視門市環境、作業流程及人員衛生制度。嘉義市衛生局也於12月21日及23日兩度到場稽核，確認兩間門市皆符合相關檢驗標準。

廣告 廣告

不過，林聰明沙鍋魚頭強調，並未因「通過檢查」就急於復業，而是啟動更高規格的自主衛生管理，主動延長休業時間，希望能從內部盤點，釐清問題真正來源。

光華門市無限期停業 全店整頓重來

在檢討後續處理上，嘉義兩間門市原本僅規劃為期兩天的自主休業，後續延長為一週，其中光華門市更決定「無限期停業」，進行全店整頓。林聰明團隊表示，這是經過反省後，認為必須為顧客做出的正確決定，也讓團隊有時間進行流程調整與食品安全教育訓練。

向撲空旅客致歉 設專責窗口回應意見

針對原本規劃前來嘉義用餐、卻因此撲空的顧客，林聰明沙鍋魚頭也表達歉意，盼外界能理解目前的調整作業。同時，品牌表示已收到大量來自顧客與網友的建議與指教，無論是長期支持者或因事件感到不安的聲音，團隊皆已彙整，並設立專責窗口，持續回覆與追蹤改善進度。https://www.threads.com/@yu_chi_07/post/DSfMcuCCfnA?xmt=AQF0BXZso2OqOyP4_XNTPsgXpgXMJwZ7VDZA37fE9hqw3A

老店強調：信任比通過檢查更重要

林聰明沙鍋魚頭強調，即使各門市在環境與流程上達到可營業狀態，仍會以最謹慎的態度確認完成所有整頓後，才會另行公告復業時間。品牌也重申，70多年老店的價值，來自顧客長年累積的信任，美味的傳承不只是生意，更是一份必須被珍惜與守護的責任。最後，林聰明沙鍋魚頭也同步公布本次食安事件的完整說明報告書，向所有關心此事的顧客與社會大眾說明目前的調整方向與未來改善承諾，盼以實際行動，重新贏回消費者信心。

更多鏡週刊報導

噁！外帶林聰明沙鍋魚頭爆驚見「蟑螂泡湯」 業者緊急致歉

新北國中生割頸案「善款湧入破千萬」 楊家發聲致謝、籲停止捐款

炎亞綸誤入家寧公關群？ 陳沂連拋3質疑：這不就承認是那位男藝人