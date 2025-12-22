外帶「林聰明沙鍋魚頭」吃一半見大蟑螂！ 店家致歉：第一時間主動聯繫當事顧客

▲ 圖 /華視新聞

嘉義縣 / 吳欣蓉 綜合報導

天氣冷颼颼，許多人都想喝碗熱湯暖暖身，不過，就有民眾到嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」外帶一份沙鍋魚，沒想到竟發現碗中混著一隻大蟑螂，讓他驚呼快吐了。對此，店家昨(21)日也發聲明致歉，強調會全面檢視原料備料與出餐流程，加強異物防範與檢查標準，並重新進行第一線同仁教育訓練，強化食品安全管理意識，避免類似情況再發生。

近日有網友在threads發文表示，「到嘉義林聰明沙鍋魚頭買晚餐回家，都已經吃一半了才發現有一隻大蟑螂，快吐」，並貼出影片，只見他用湯匙在碗裡翻動，赫然瞥見一隻大蟑螂正浮在湯上，十分嚇人，沒想到貼文一出，竟釣出另一名網友透露遇到相同情況，「天啊 昨天中午剛好朋友在嘉義吃，順便叫他幫我外帶冷凍的，剛煮好居然中獎了，都煮好四人份了才發現」。

「嘉義林聰明沙鍋魚頭」則在粉專說明，對於有顧客於嘉義光華分店購買外帶熱食，並於回家用餐過程中發現異物一事，任何讓顧客感到不安或不愉快的用餐經驗，先在此表達最誠摯的歉意，深感抱歉；能感同身受顧客的不安，於今早第一時間主動以訊息聯繫當事顧客，向顧客表達關心與歉意，同時也請顧客協助保留相關異物，以利進一步了解原因並追蹤後續處理事宜，目前門市已進行全面的環境與食安檢查流程，請顧客放心，他們一定會負起店家應有的責任。

「嘉義林聰明沙鍋魚頭」表示，後續改善作為包含全面檢視原料備料與出餐流程，加強異物防範與檢查標準；重新進行第一線同仁教育訓練，強化食品安全管理意識，避免類似情況再次發生。

「嘉義林聰明沙鍋魚頭」表示，感謝所有顧客的提醒與監督，讓他們有機會持續修正與進步。每日的消毒、管理與清潔，一直都是他們非常重視的環節；門市同仁也定期接受食品安全相關教育訓練，為的就是讓顧客每一次上門用餐，都能感受到安心與信任。這也是一家老店最重要的核心價值。再次感謝顧客的支持與寶貴建言，他們將更加謹慎，持續落實食品安全的責任。

