外帶「牛肉堡」看電影！影城拒絕「公司規定一律禁止」消保官說話了
記者羅欣怡／新竹報導
一名方姓男子日前和朋友新竹大遠百威秀影城看電影，朋友在漢堡王購買牛肉堡後，兩人前往購票時，遭到工作人員提醒「不能攜帶入場」，但方男質疑牛肉堡符合影城的外食規範，雙方沒有共識，方男轉而投訴消保官。對此，新竹市消保官劉興振說，以經驗法則來說是可以攜帶的，也提醒消費者有疑慮都可以透過管道申訴。
方男指出，當時朋友拿著牛肉堡購票遭拒，但讓他覺得不合理的是，漢堡既非油炸也不是味道重的食物，卻仍被工作人員回應「公司規定一律禁止」。他質疑，威秀影城販售的爆米花和熱狗漢堡也同樣味道濃烈，「爆米花不香嗎？為何也可帶入場？」雙方沒有共識下，方男前往派出所報案，記錄糾紛過程，昨日再到新竹市消費者服務中心陳訴權益。
據了解，影城人員在購票前有善意勸導，在進入觀影前吃完，避免購票後才發現不能帶入。至於所攜帶的食物類型，現場已有公告，禁止攜入影廳食物有爭議，「取決於現場服務人員認定。」
對此，新竹市政府消保官劉興振表示，根據「電影片映演業禁止攜帶外食定型化契約不得記載事項」規定，除非是嗆辣、有聲音或是有高湯，影響其他人觀看電影的食物，業者可以事先在門口或是明顯處標示外，「其他部分不可以禁止消費者攜帶外食進入」。
劉興振指出，雙北是用自治條例裁罰，但新竹市並沒有訂定這樣的自治條例，所以就消費者部分是無法罰款。這案例中，消費者只帶了漢堡和可樂卻遭拒，認為業者太嚴苛，沒有在比例原則上，建議消費者來申訴，他們也會請業者改善。
更多三立新聞網報導
粿粿家人不忍了！開戰范姜「狠撕真面目」：只剩下帥，找不到留戀的理由
粿粿淚訴「生產費自己處理」！范姜曝做「這些事」感謝太太辛勞：真無奈
粿粿認踰矩王子！淚訴幫范姜省錢「扛8成家計」：生產費也自己處理
粿粿道歉片藏1心機！律師動容讚「誠懇又真情」預測：大量女性倒向她
其他人也在看
帶牛肉堡看電影竟遭威秀拒售票 新竹男火大報警 結局出爐
許多人到影城看電影，都習慣帶食物邊吃邊看，近日就有一名男子，和朋友到新竹大遠百威秀影城看電影，未料遭櫃台人員以禁止攜帶牛肉堡為由拒絕售票，雙方僵持不下，男子火大直接報警，最終結局也出爐，消保官認定業者執行過當。中時新聞網 ・ 5 小時前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
撇佔人便宜！粿粿「房子頭期款我出8成」 范姜彥豐再回擊：別掩蓋真相
近日，藝人粿粿與范姜彥豐的婚姻風波引發社會關注，兩人透過社群媒體公開互相指責，將私人財務糾紛攤在大眾面前。這對曾經恩愛的夫妻，從三年前共同打造奶茶色系的愛巢，到如今為了房產、工作收入、家庭開銷等問題公開爭執。兩人在社群平台的追蹤人數差距懸殊，這也間接反映出兩人的知名度與收入能力的差異。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
竹市男攜牛肉堡「電影院拒售票進入」！消保官：太嚴苛
新竹市最近發生消費爭議，1名方姓男子和朋友自帶牛肉漢堡，要在新竹大遠百威秀影城看電影，卻遭拒絕售票。新竹市消保官劉興振指出，電影院此舉沒有在比例原則上，若消費者申訴，可要求業者改正。中天新聞網 ・ 14 小時前
尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人
高雄一名男子在嚴重車禍後呈現半植物人狀態，生活無法自理，完全失去行動及生育能力，其妻卻在丈夫昏迷期間陸續生下3名子女，依法被登記為婚生子。男子的親姊也是監護人發現，認為事情根本不合常理，向法院提起否認婚生子女訴訟。法院查明後最終判決撤銷3名子女的婚生子女推定。太報 ・ 1 天前
竹市義消總隊誓師出征 邱臣遠授旗勉勵
新竹市義消總隊代表竹市參加「114年全國義勇消防人員體技能交流活動」，新竹市政府31日於市府廣場舉行誓師授旗典禮，由代理市長邱臣遠主持，將隊旗授予總隊長余邦彥及義消選手，期勉以最佳狀態迎戰，展現竹市義消的專業與活力，為城市爭光。邱代理市長表示，義消人員是城市安全防線中最堅實的後盾，平時在各項災害現場與消防同仁並肩作戰，無私奉獻的精神令人敬佩。市府感謝義消弟兄姐妹長期的投入與付出，未來將持續強化裝備補助與教育訓練資源，打造更安全的救災環境。他勉勵代表出征的選手秉持「團結、專業、榮譽」精神，展現竹市義消的實力與風采，將平時的訓練成果在全國舞台上發揚光大，也特別感謝余總隊長的用心帶領與支持，使義消總隊穩健發展，屢屢在救災任務中表現傑出，成為市民心中最值得信賴的英雄團隊。消防局表示，義消總隊自3月起即展開為期8個月的密集訓練，內容涵蓋火災搶救、車禍救援、無人機運用、繩索救援及救護技術等5項競賽項目。義消夥伴們在本職工作之餘，犧牲夜間與假日時光，全力投入高強度的體能與技能訓練，展現出高度的紀律、熱忱與團隊精神。更多新聞推薦 ● 交棒鄭麗文 朱立倫：唯有團結國民黨才會更強更好台灣好新聞 ・ 1 天前
竹市新建案挖地下室！釀「民宅歪一邊」居民連夜撤 地層下陷2原因曝光
新竹市東大路四段一處地上15層地下3層的住宅大樓新建工程，昨(30)日因施工造成鄰房地面受損，經緊急灌漿處理，目前已初步穩定。都發處初步研判是地下水位較高，且屬砂質地層並受海水潮汐影響致地層下陷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
90歲色翁伸鹹豬手遭求職女「夾腿抵抗」仍得逞！法院輕判理由曝
高雄劉姓老翁已高齡90歲，並於某協進會擔任理事長，然而他卻被控在辦公室內對著前來求職的A女上下其手，對方不從伸手遮擋，甚至夾緊雙腿，但劉翁還是強行觸摸私處，案經高雄高分院審理後，依強制猥褻罪判處10個月徒刑，但考量他年事已高，因此從輕改判6個月易科刑。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
全聯、大全聯買1送1！週年慶搶1元蔬菜 再抽1萬元買菜金
全聯、大全聯「超級週年慶」盛大登場！全聯週末最高回饋11%，大全聯週末最高回饋16%，全聯、大全聯多款家用清潔品買1送1，購買生鮮土雞商品單筆滿299元還可抽1萬買菜金；小時達指定日開搶1元金針菇、馬鈴薯、洋蔥，全電商限量3時段最低1折。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一家人都罹癌 主因恐非遺傳！研究曝「90％是它們害的」
癌症不是命運？日本專家引用美國研究指出，90%癌症與生活方式與環境有關，遺傳僅占5%至10%。長期飲食、熬夜、缺乏運動等生活習慣恐提高罹癌風險，熬夜女性乳癌機率增1.6倍。專家提醒改善生活作息、定期檢查，少數家族早發癌症仍須諮詢醫師。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
才被騙30萬！警聯手被害人面交 又被搶3百萬｜#鏡新聞
警方昨天(10/30)下午，埋伏在台北市中山區街頭，與被害人聯手誘捕詐騙車手。沒想到等車手現身，警方一擁而上反遭犯嫌同夥持刀械、棍棒攻擊，導致2名員警受傷，而被害人拿來設局的300萬真鈔，還當場被搶走。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍
中部中心／李文華 彰化報導彰化縣驚傳逆倫慘案！10月30日晚間，鹿港鎮1名56歲男子，疑似因為不滿母親和朋友聊天聲音過大，竟情緒失控，持刀砍殺81歲母親，導致老母親倒在血泊中，當場失去生命跡象。救護車接獲報案，趕抵現場，因為傳出，有命案發生，天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍（圖／翻攝畫面）事發就在彰化鹿港，10月30日晚間10點左右，一名50多歲謝姓男子，疑似因為不滿母親和朋友在客廳聊天聲音過大，心生不滿，突然情緒失控，大聲咆哮趕人離開，同時還拿起除草用的鐮刀，攻擊80多歲母親，導致致母親全身多處刀傷，失血過多，當場沒有呼吸心跳。鹿港分局副分局長蔡肇駿：「經救護人員到場以後，確認已無生命跡象，本分局員警，當場依現行犯將謝姓男子逮捕，全案依傷害直系尊親屬罪，家庭暴力及毀損罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，並通報社政機關，相關單位介入處置。」悲劇! 8旬母勸架遭親兒狂砍 當場無呼吸心跳（圖／民視新聞）鹿港警分局接獲報案後，立即派員趕赴現場，將謝姓男子當場依現行犯逮捕，但詳細事發原因，作案動機，都還需由警方調查釐清。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍 更多民視新聞報導男清潔員上班第1天未訓練 駕車誤踩油門害死同事下慘曝迪士尼爆連環死亡事件！恐怖巧合曝光持刀砍母50多刀！彰化逆倫慘劇 老母勸阻兒子竟遭殺害民視影音 ・ 10 小時前
貓奴注意！夢幻車牌「CAT」11/10開標 11/12中午截止
愛貓族看過來！交通部最近宣布，11月10日將開標特殊車牌號碼「CAT」，11月12日決標，一般選號為2000元起跳，熱門號碼則是3000元左右起跳，呼籲有興趣的民眾把握機會。中天新聞網 ・ 13 小時前
高市早苗挽手川普惹話題 他分析：日本表面解放、內心仍封閉
美國總統川普日前訪問日本，受到新任日本首相高市早苗熱烈接待。兩人互動親暱，川普稱讚高市「充滿活力」，高市則顯得興奮大方，...聯合新聞網 ・ 10 小時前
租房有撇步！多寫「3個字」每月省6000 房東若禁止可罰50萬
台灣租屋需求龐大，尤其是許多人習慣北漂到台中或是台北找工作，根據統計全台目前有4成人口在外租屋，但其實租屋也有小技巧，只要多填寫「2或3個字」，每個月就能省下將近6000元，若房東禁止也可以申訴，最重將開罰50萬元。中時新聞網 ・ 3 小時前
林佳龍、王義川、卓冠廷缺席 林岱樺大岡山造勢晚會卡司曝
即時中心／顏一軒報導涉入助理費案的民進黨立委林岱樺，欲爭取獲得黨提名參選2026年高雄市長，並將於今（1）日晚間6時在岡山區筧橋路河堤公園旁，舉行護國市長造勢晚會，外傳身兼正國會領袖的外交部長林佳龍、不分區綠委王義川、新北市議員兼黨發言人卓冠廷、立委黃秀芳、陳秀寶將到場力挺。稍早採訪通知出爐，確定正國會成員將全數缺席。民視 ・ 14 小時前
竹市東大路地層下陷趨穩 前進指揮所說明最新進度
新竹市東大路四段一處工地30日地下室施工時，導致鄰近巷弄地面出現傾斜下陷情形，都市發展處31日上午邀請新竹市建築師公會到場，針對周邊建築物結構安全進行初步專業評估。代理市長邱臣遠在議會施政報告結束後，也隨即再次前往現場，關心施工廠商與各局處的應變及處置進度。都發處表示，新竹市建築師公會已針對周邊建築物結構安全進行初步勘查，結果判定位於工地北側第三、第四排的建築物目前無安全疑慮。另於下午由大地技師公會進行現場會勘，並檢視已完成的鄰地巷弄透地雷達報告，經檢測結果顯示，未發現土壤疏鬆或孔洞情形。綜合各方專業評估，現場指揮官判定除117巷24號（集會所）、117巷23號、115巷24號、115巷23號、113巷26號、113巷24號、113巷23號、113巷23之1號及111巷24號外，其餘位於工地側第三、第四排以後之住戶可返回居住；但若現地監測數據出現變化，仍須依照現場人員指示，配合緊急疏散。都發處指出，經建築師公會、大地技師及透地雷達檢測報告綜合研判，現場下陷情況已趨穩定。為加強安全防護，市府已於鄰近工地東大路四段111巷至117巷區域，規劃每2小時進行一次監測，並即時回報至監測群組。同時台灣好新聞 ・ 1 天前
變態水電工2千元誘見面！妹子赴約慘遭「脫褲壓制」 絕望哭喊：不要
（記者洪承恩／綜合報導）高雄一名從事水電工作的鄭姓男子，今年3月以「借錢給妳」為由，誘騙經濟困難的女子小綺（化 […]引新聞 ・ 15 小時前
高市早苗手提包爆紅！美到想包色 賣到缺貨「訂單排到明年5月」
日本首相高市早苗上任後人氣水漲船高，所使用的物品意外爆紅，其中就個黑色典雅手提包，光拎著就氣場十足，更因此吸引民眾搶買，8種顏色全賣到缺貨。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
設局面交逮車手出意外！警慘遭球棒毆傷、300萬現金被搶 3人落網1在逃
昨（30日）下午，台北市中山區發生一起「詐欺面交變搶奪」案，49歲的陳姓男子因投資虛擬貨幣遭詐，因此透過新帳號「釣魚」，夥同警方逮捕車手，沒想到，車手現身後卻非常暴力兇殘，不但徒手搶走300萬現金，甚至還有車手持球棒攻擊警員，最後警方逮住其中1名車手，其餘車上3人全落跑。警方全力追緝，終於在新竹逮捕38歲林姓司機、17歲襲警車手，目前剩30歲的陳姓男子在逃。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前