外帶「牛肉堡」看電影！影城拒絕「公司規定一律禁止」消保官說話了

記者羅欣怡／新竹報導

有民眾購買漢堡帶進影城遭拒。（圖／翻攝畫面）

一名方姓男子日前和朋友新竹大遠百威秀影城看電影，朋友在漢堡王購買牛肉堡後，兩人前往購票時，遭到工作人員提醒「不能攜帶入場」，但方男質疑牛肉堡符合影城的外食規範，雙方沒有共識，方男轉而投訴消保官。對此，新竹市消保官劉興振說，以經驗法則來說是可以攜帶的，也提醒消費者有疑慮都可以透過管道申訴。

方男指出，當時朋友拿著牛肉堡購票遭拒，但讓他覺得不合理的是，漢堡既非油炸也不是味道重的食物，卻仍被工作人員回應「公司規定一律禁止」。他質疑，威秀影城販售的爆米花和熱狗漢堡也同樣味道濃烈，「爆米花不香嗎？為何也可帶入場？」雙方沒有共識下，方男前往派出所報案，記錄糾紛過程，昨日再到新竹市消費者服務中心陳訴權益。

影城明確規範外食標準。（圖／翻攝畫面）

據了解，影城人員在購票前有善意勸導，在進入觀影前吃完，避免購票後才發現不能帶入。至於所攜帶的食物類型，現場已有公告，禁止攜入影廳食物有爭議，「取決於現場服務人員認定。」

對此，新竹市政府消保官劉興振表示，根據「電影片映演業禁止攜帶外食定型化契約不得記載事項」規定，除非是嗆辣、有聲音或是有高湯，影響其他人觀看電影的食物，業者可以事先在門口或是明顯處標示外，「其他部分不可以禁止消費者攜帶外食進入」。

劉興振指出，雙北是用自治條例裁罰，但新竹市並沒有訂定這樣的自治條例，所以就消費者部分是無法罰款。這案例中，消費者只帶了漢堡和可樂卻遭拒，認為業者太嚴苛，沒有在比例原則上，建議消費者來申訴，他們也會請業者改善。

