外帶200元炒菠菜「附贈小蝸牛」 鼎泰豐高雄店致歉！衛生局出手了

有網友外帶鼎泰豐炒菠菜發現蝸牛，質疑食安出問題。翻攝自臉書爆料公社公開版



鼎泰豐向來以高品質服務聞名，近期卻爆食安爭議！有民眾日前到鼎泰豐高雄店外帶一份炒菠菜，返家後打開餐盒，赫然發現菠菜葉上附著一隻小蝸牛，旁邊還疑似殘留泥土，讓他不滿發文投訴。對此，業者坦承清洗作業出現疏失並致歉，高雄市衛生局也介入查察，要求業者確實落實食材前處理，食品不得含有異物或蟲體。

原PO於1月6日在「爆料公社公開版」發文指出，當天花費200多元外帶一份炒菠菜，回家後卻在菜葉中發現蝸牛，質疑「價格比別人貴，食安卻不怎麼樣？洗菜很困難嗎？」貼文曝光後，引發網友熱議，有人直言「鼎泰豐自己應該也無法接受」，也有人提醒應向店家反映，提到該品牌過往處理客訴態度良好。

對此，鼎泰豐回應，店內青菜均依流程進行多次浸泡與清洗，此次事件屬於清洗作業時的疏忽，未能確實留意到異物殘留，對消費者深表歉意。業者表示，後續將全面加強員工教育訓練及前端品管流程，避免類似情況再次發生。

高雄市衛生局表示，接獲反映後已派員前往現場查察，檢視待烹煮之菠菜，未發現蝸牛等異物。業者向稽查人員說明，將進一步強化食材前處理清洗及異物檢視作業。衛生局也要求，業者販售之食品須符合《食品安全衛生管理法》相關規定，不得出現肉眼可見異物、蟲體或寄生蟲。

衛生局補充，現場作業環境經查尚符合規定，業者亦定期委託合格廠商進行病媒防治，並已完成食品業者登錄及投保產品責任險，後續將持續加強稽查，確保食品安全。

