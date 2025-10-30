外幣保單創3年同期高 美元商品領軍向前衝

民眾對外幣保單重拾信心，帶動市場買氣回升。金管會最新統計顯示，截至今(2025)年8月底，壽險業外幣保險商品新契約保費收入達新台幣2,718.13億元，年增逾4成，創3年來同期新高，占整體新契約保費比重升至41.34%，結束連續3年下滑趨勢。

統計資料顯示，外幣保單占比自今年6月以來，穩定維持在40%以上，顯示市場需求仍具支撐力。雖然投保熱度未明顯升溫，但上揚趨勢明確，可見民眾對外幣資產配置的興趣重新增強，後續發展仍需觀察。

從商品結構來看，今年前8月外幣保險新契約保費中，傳統型保單約2,295億元，比重約84%；投資型保單約423.13億元，比率約16%。以幣別分析，美元保單仍是市場主流，累計新契約保費達85.55億美元，其中傳統型商品占85%、投資型為15%。澳幣與人民幣保單則分別約2.03億澳元與1.12億人民幣，市場規模相對有限。

金管會表示，今年外幣投資型保單的成長主要受美元商品帶動，壽險公司與銀行通路合作推出多款新美元投資型商品，推升前8月美元投資型保單新契約保費年飆57%；同時，業者陸續銷售利變型與分紅型美元傳統保單，使該類新契約保費收入年增46%，雙雙成為整體外幣保單銷售的主要動能。

至於其他幣別方面，澳幣投資型保單受市場波動影響，投資人信心轉弱，銷售量略微下滑；人民幣保單則隨著中國經濟活動回穩、投資人對中長期市場信心回流，呈現溫和成長。

觀察單月變化，8月美元投資型保單新契約保費為2.09億美元，較7月略減，主因今年上半年多家業者集中打出新商品，導致基期偏高；美元傳統型保單單月收入8.8億美元，也因前期高基期而出現正常回落。

整體而言，今年1~8月外幣保單新契約保費收入已超過2023年全年2,637.52億元，全年有望突破3,500億元、挑戰近3年新高，甚至上看4,000億元，但仍可能低於2022年的4,111.64億元，與2021年的6,002.52億元高峰。

