外幣保單回溫再受寵 國泰人壽奪雙料冠軍

在關稅戰稍歇後，外幣保單再度成為追逐的目標。根據金管會最新統計，今(2025)年截至9月底，壽險業外幣保險商品新契約保費收入折合約新台幣3,058.05億元，較去(2024)年同期增加逾900億元、年增率約43%，重回近年高檔水準。累計規模不僅已超越2023年全年，全年上看4,000億元，但仍估略低於2022年的4,111.64億元與2021年的6,002.52億元。

觀察整體結構，外幣保單仍以傳統型商品占主流，1~9月保費收入約2,566.5億元，占比高達84%；投資型保單則為491.55億元，占比約16%，成長力道明顯加大，年增幅達46%。而今年外幣保單占整體新契約比重已達41.36%，較去年的36.7%與前(2023)年的38.99%均有提升，顯示市場需求逐步回升。

若以公司別來看，投資型外幣保單新契約保費前三名分別為國泰人壽、安聯人壽與台新人壽；傳統型商品則是國泰人壽、富邦人壽、新光人壽位居前段班。保險局分析，近1年壽險公司與銀行通路加強合作，加上多家業者推出新商品，促使外幣保單的銷售力道顯著增強。

再以主要幣別分類，美元商品依舊是市場主力。今年1~9月美元外幣保單新契約保費收入約96.52億美元，其中傳統型81.6億美元、年增47%；投資型14.92億美元、年增60%，成為今年成長最快的區塊。

至於其他幣別方面，澳幣投資型保單前9月僅有0.9億澳元、年減40%，受澳洲資本市場波動影響，買氣趨緩；但澳幣傳統型保單因澳洲央行降息、保單宣告利率具吸引力，帶動新契約保費達1.38億澳元、年增10%。人民幣保單呈現不同走勢，前9月投資型與傳統型合計1.28億人民幣、年增68%，主因在壽險公司與銀行積極合作銷售。

金管會表示，外幣保單銷售與多項因素相關，包括利率環境、匯率走勢、市場預期與新商品設計等。雖然近期市場波動收斂，部分幣別買氣回升，但能否形成長期趨勢，仍有待持續觀察。

