外幣保單熱 去年前11月新契約保費年增3成

（中央社記者蘇思云台北27日電）金管會統計顯示，壽險業2025年前11月外幣保單新契約保費折合約新台幣3766億元，創下3年來新高，年增34%。金管會指出，外幣保單這一兩年銷售確實有所回溫，主要跟壽險公司策略有關，加上銷售外幣保單，也可改善資產負債幣別錯配問題。

金管會今天公布壽險業2025年截至11月底外幣保險商品銷售情形。

金管會統計指出，壽險業2025年截至11月底外幣保單新契約保費收入折合約3766億元，年增34%，其中，投資型保單新契約保費收入約625億元，年成長47%，傳統型保單新契約保費收入約3141億元，年增32%。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，以幣別來看，美元、人民幣保單新契約保費都呈年增，澳幣保單則呈年減。

觀察外幣保單最大宗的美元保單，去年前11月新契約保費收入約119億美元，年成長4成，其中，投資型保單約19億美元，年增6成，傳統型保單約100億美元，年增37%。

蔡火炎指出，美元投資型保單11月比10月略有下降，主要是美國貨幣政策前景一度未明，市場觀望氛圍濃，影響投資型保單銷售，美元傳統型保單11月則比10月上升，因壽險公司跟通路合作銷售推升買氣有關。

至於如何看待外幣保單占新契約保費收入比例增加，蔡火炎指出，2025年前11月外幣保單占整體新契約保費收入比率為41.6%，確實是近3年新高，比率上升主要跟壽險公司策略有關，加上銷售外幣保單，也可改善壽險公司資產負債幣別錯配狀況。

台灣壽險公司資產負債幣別錯配狀況，源自壽險業資金結構主要來自保戶繳納的長年期新台幣保單，而資產端則因國內長天期固定收益市場規模不足且殖利率偏低，無法提供足夠且存續期間匹配的投資標的，因此壽險業長期以來大量配置海外外幣債務工具，導致資產負債結構幣別錯配。（編輯：林家嫻）1150127