外幣保單銷售動能回升 美元投資型買氣最旺

壽險業外幣保單買氣回升，業者銷售策略奏效。根據金管會統計，去(2025)年前11月壽險業外幣保單新契約保費收入，折合新台幣為3,766.38億元，較前(2024)年同期2,804.58億元提升34%，金額創近3年同期新高；外幣保單占整體新契約保費收入的41.6%，較前年同期增加3.67個百分點。

就商品類型分析，外幣傳統型保單仍為主要收益來源，去年前11月新契約保費收入3,141.25億元，年增32%；外幣投資型保單新契約保費625.13億元，年飆47%，成長幅度高於傳統型商品，為整體外幣保單增量的主要動能。

以幣別區分，美元保單仍占壓倒性比重。去年前11月美元保單新契約保費合計約119.18億美元，年彈40%。其中，美元傳統型保單新契約保費約100.09億美元，年揚37%；美元投資型保單約19.09億美元，飆升60%。

在澳幣保單方面，去年前11月新契約保費約2.50億澳元，較前年同期3.07億澳元減少19%。其中，投資型澳幣保單1.01億澳元，年降36%，傳統型澳幣保單1.49億澳元，年增1%，變動幅度相對有限。人民幣保單則呈現成長走勢，前11月新契約保費約1.61億人民幣，年增49%。其中，投資型商品1.24億人民幣，上揚48%，傳統型商品0.37億人民幣，年增54%。

從業者表現觀察，外幣傳統型保單新契約保費前3大壽險公司，依序為國泰人壽、富邦人壽及新光人壽；外幣投資型保單前3名則為國泰人壽、安聯人壽及台新人壽。若單就美元保單來看，投資型保單依序為國泰人壽、安聯人壽、台新人壽，傳統型美元保單則由國泰人壽、富邦人壽、新光人壽奪下前3名。

另外，澳幣保單部分，投資型澳幣保單前3名為新光人壽、安聯人壽、國泰人壽；傳統型澳幣保單則由凱基人壽、國泰人壽及富邦人壽位居前3大。人民幣保單方面，投資型人民幣保單依序為安聯人壽、法國巴黎人壽及安達人壽；傳統型人民幣保單為保誠人壽、台灣人壽及凱基人壽。

金管會表示，外幣保單銷售表現與壽險公司商品策略與通路推動高度相關，特別是美元投資型保單，因銀行通路積極推廣，增幅明顯。不過，依據單月數據顯示，去年11月外幣投資型保單銷售量較10月略為下滑，主要與美國貨幣政策前景一度未明、市場觀望氣氛升溫有關。

