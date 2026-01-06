外強中乾？27歲健身教練「精子畸形率破九成」崩潰 醫示警：已成常態

醫生表示，近年愈來愈多年輕男性面臨精子品質下降問題。（示意圖／Pixabay）

「精子畸形率超過九成、前向運動精子比例不足三成。」大陸27歲健身教練小孫（化名）拿到檢查報告時，完全無法理解其中含義。醫師一句話點出重點「精子品質偏低」。自認飲食清淡、規律健身的小孫難以接受，直呼不敢相信自己竟是「外表健康、內在失衡」。

《新民晚報》報導，類似情況並非個案。28歲的燒烤店老闆肖強（化名）在杭州經營店鋪，長期暴露在油煙與高溫環境中，作息日夜顛倒。由於結婚一年遲遲未能懷孕，在妻子檢查正常後，他走進醫院檢查，結果顯示精子畸形率明顯偏高。醫師指出，高溫、熬夜與長期勞累，正悄悄削弱精子活力。

浙江大學醫學院附屬婦產科醫院生殖男科醫師李景平表示，近年來愈來愈多年輕男性面臨精子品質下降問題。不孕不育夫妻中，約有近半原因與男性因素相關，弱畸形精子症已成為常見診斷。

專家在2024年人類精子庫論壇上指出，捐精志願者合格率持續下滑，反映男性生殖健康壓力日增。研究也顯示，男性25至35歲精子品質最佳，之後逐年下降，而久坐、熬夜、吸菸飲酒與精神壓力，都是影響關鍵。

李景平提醒，透過改善生活方式仍有機會逆轉風險，包括避免久坐、規律作息、戒菸限酒、均衡飲食與適度運動。這場無聲的「精子品質警訊」，正提醒年輕男性及早正視自身生殖健康。

