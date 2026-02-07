外役監康育豪逃亡4年 自中國入境遭逮移送地檢署

【緯來新聞網】曾於花蓮監獄服刑的29歲通緝犯康育豪，5日自中國入境桃園國際機場時被移民署人員攔查，隨後遭航警局逮捕。桃園地檢署經複訊後，已依法將其發監執行，結束其長達4年的潛逃生涯。

外役監通緝犯康育豪逃亡4年遭逮。（圖／翻攝台灣高檢署通緝查詢系統）

根據內政部移民署與航警局提供資訊，康育豪於2022年3月自花蓮外役監請假返家探親，未依規定返監後遭通報通緝，期間又涉入一起重大傷害案件。此案因涉及越境潛逃與暴力重犯，引發社會高度關注。



調查顯示，康育豪失聯後，與2名共犯於桃園中平黃昏市場周邊埋伏，持刀攻擊一名郭姓男子。此案疑因線上博弈糾紛導致衝突，被害人遭連續刺傷10餘刀，重傷送醫。案發後，康育豪與共犯一度藏匿於楊梅某汽車旅館，警方僅成功拘捕另兩名嫌犯，康則再次逃逸。



康育豪行蹤不明至今近4年。桃園地檢署指出，康於5日搭機返抵台灣，在機場捷運查驗過程中被移民署系統通報為通緝犯，隨即由航警局人員將其逮捕，並於6日清晨移送桃園地檢署偵辦。經複訊後依規定發監執行，將針對其脫逃與傷害案一併處理。



官方尚未對康育豪潛逃期間的詳細活動與是否涉入其他案件進行進一步說明。檢警表示，後續將依據調查進度釐清其行蹤與可能共犯情節。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

台8女星跟曾馨瑩20年閨密情 潘奕如直奔郭董豪宅借華服

獲香港金像獎4提名 吳慷仁角逐男配喊：這輩子不敢想像