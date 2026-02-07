地方中心／賴國彬 桃園報導

花蓮外役監逃犯康育豪，逃亡四年，前天從中國入境遭逮！原本在外役監服刑，四年前返家探視未歸，而且逃亡期間疑似犯下砍人案，以及黑人家族老大郭信一遭狙殺，也懷疑是他行兇，行徑囂張大膽，還一度傳他偷渡柬埔寨「深造」，身揹四條通緝罪名，當場被移民署攔下通報送辦。

通緝專刊上，直接公布外役監逃犯康育豪長相，濃眉外加一對招風耳，四年前花蓮外役監受刑人康育豪，返家探視期間脫逃，跑回桃園藏匿，逃亡期間還涉嫌犯下砍人案。江湖傳聞，連黑人家族老大郭信一遭狙擊，疑似和他有關。

外役監逃犯康育豪逃亡四年 入境台灣機場遭逮

康育豪５日從中國廣州搭機返台 移民署發現四條通緝罪名立即通報警方逮人（圖／民視新聞）

黑幫老大郭信一，在馬路上狂奔，只見一名黑衣男緊追在後，朝他開槍，郭信一橫躺路中央，倒臥血泊，送醫搶救，宣告不治，2023年郭信一遭槍殺，兇手至今逍遙法外，道上傳言疑似康育豪就是槍手。2/5康育豪竟敢大剌剌入境桃園機場，當場被移民署攔下通報。移民署國境事務大隊專委黃振邦表示「在這個月五日從中國廣州，搭機回到桃園機場，國境事務大隊查獲，確認人別無誤後，已經移送航空警察局，將該嫌遞解歸案。」

江湖傳言黑人家族老大郭信一 遭狙擊身亡疑似和他有關（圖／民視新聞）

從中國搭機返台，身揹四條通緝罪，康育豪一入境隨即遭解送歸案。回顧2022年3月，人在花蓮自強外役監服刑，卻趁返家期間脫逃。同年七月，傳出砍殺黑人家族成員，警方只抓到兩名嫌犯，偏偏康育豪宛如人間蒸發，再加上隔年郭信一槍擊案，他同樣被鎖定。獄友還曾透露，康育豪早坐桶子跑去柬埔寨。移民署國境事務大隊專委黃振邦表示「康嫌遭通緝限制出境，卻偷渡中國大陸部分，已經違反入出國及移民法，第七十四條規定。」逃亡四年，通緝犯康育豪落網，是不是殺害郭信一兇手，有待檢警抽絲剝繭追兇。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：外役監逃犯康育豪逃亡四年 入境台灣機場遭逮

