外拍爆卡女模／獨家！自備妝髮服裝開高價 祈錦鈅外拍被酸搶奶粉錢

祈錦鈅時隔多年，近日重啟攝影外拍團，但招來網友毒舌說收費太貴。（翻攝自祈錦鈅IG）

祈錦鈅去年11月底爆出已離婚1年的消息，事隔1個月她悄悄在社群開攝影外拍團，但1小時6,000元的收費竟遭網友酸她是在賺奶粉錢，對此，祈錦鈅無奈表示：「為了這次拍攝，特地找了妝髮、造型師跟拍，6,000元算貴嗎？」

祈錦鈅早期當外拍模特兒，性感尺度被攝影圈封為「爆卡女模」。（翻攝自臉書社團）

祈錦鈅18歲就進入模特兒與外拍圈，當時外拍風氣正盛，她憑著甜美臉蛋與火辣身材迅速打開知名度，甚至還曾吸引香港、日本等地的攝影師來台與她合作。由於她拍攝時配合度極高、動作連發，常常一場拍下來讓攝影師記憶卡直接「爆掉」，祈錦鈅也因此被外拍圈封為「爆卡女模」。

攝影棚拆帳 剩不多

事隔多年後，祈錦鈅再度開外拍團，開團收費一人6千元，報名人數滿8人就開團。這個價格讓她成為網友炮火焦點，被酸開價「不合理」。面對網友的質疑，她忍不住透露自己過往行情，表示剛出道時外拍最低3千元起跳，若拍攝尺度稍大，甚至曾向單一攝影師收過2、3萬元。

祈錦鈅因配合度高，開外拍團都吸引不少攝影愛好者報名。（翻攝自祈錦鈅IG）

據悉，外拍模特兒一般行情是1個小時1千至8千元不等。祈錦鈅表示，對比當年行情，這次每人6千元其實一點也不誇張。只是10多年前的外拍多半在戶外進行，妝髮、造型、服裝幾乎都自己來，成本自然不高；如今重新開團，不少網友卻直接拿僅收1千元的攝影團相比，其實相當不公平。

這次再接外拍，其實是被攝影師朋友邀請才答應，祈錦鈅也想藉此替自己留下不同階段的紀錄。為了拍出不同以往的作品，她特地添購兩套服裝，並找來妝髮師與造型師全程跟拍，光2人費用就高達1萬6千元。扣除相關成本後，再與攝影棚拆帳，實際能分到手的金額根本所剩無幾。

祈錦鈅婚後產女，近日開外拍團被嫌是出來賺奶粉錢。（翻攝自祈錦鈅IG）

今年想發片 也被酸

祈錦鈅2023年結婚，同年底產下女兒，但婚姻僅維持不到2年就因個性不合而決定離婚，她當時還在社交平台寫下：「我真的很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年了，沒有求救、也沒有拿任何人什麼，沒有對不起任何人。也謝謝所有幫助我的朋友，我會記得一輩子。」

祈錦鈅2023年閃婚，但婚姻僅維持近兩年就離婚。

恢復單身後，祈錦鈅除了持續接業配、偶爾上通告外，也沒有放棄歌手身分。即便屢遭網友諷刺「發片也不會紅」，她仍堅持今年的發片計畫，就是想趁年輕做自己想做的事。

