外拍爆卡女模／郭書瑤也曾是外拍女神！ 《殺很大》爆紅後再奪金馬最佳新演員

郭書瑤在拍廣告走紅前也曾當過外拍模特兒。（翻攝郭書瑤臉書）

祈錦鈅18歲就進入模特兒與外拍圈打開知名度，之後踏入演藝圈，事隔多年後，她再度開外拍團，開團收費一人6千元，報名人數滿八人就開團。而這次再接外拍，她表示是攝影友人的邀約，也想為不同階段的自己留下紀錄。而不少女明星也如祈錦鈅一樣，入行之前，先做起了外拍妹。

郭書瑤當年也是從外拍模特兒出道，被發掘成為電玩節目主持人，2009年以《殺很大》廣告讓她瞬間爆紅踏入演藝圈，更在2013年參與電影《志氣》演出，拿下第50屆金馬獎最佳新演員獎。

廣告 廣告

同樣也是模特兒出身的熊熊（卓毓彤），高中時期就開始接外拍工作，當了五年的模特兒後，被綜藝節目《大學生了沒》製作單位挖掘，正式踏入演藝圈才開始走紅。

熊熊因《大學生了沒》踏入演藝圈。（翻攝熊熊臉書）

安心亞因當外拍模特兒沒多久便被經紀公司相中，並安排她在《全民最大黨》當舉牌女郎，因外型甜美在節目中經常模仿陳妍希、郭書瑤、寇乃馨等女星，也讓她爆紅，合作一年後製作單位決定將她變成固定班底，自此開啟她的演藝之路。

安心亞在節目中模仿女星後變成綜藝節目的固定班底。（翻攝安心亞臉書）

更多鏡週刊報導

外拍爆卡女模／獨家！自備妝髮服裝開高價 祈錦鈅外拍被酸搶奶粉錢

郭書瑤單身近7年！認暈船就戀愛腦 曝曾遭曖昧對象「單方面消失」

郭書瑤即興大尺度1句自嘲話 阿Ken、鍾瑶急介紹對象