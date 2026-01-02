▲外星人元旦快閃信義區，PETA推廣蔬食倡議尊重生命。（圖／PETA提供）

【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】迎接 2026 年到來，國際動物保護組織 PETA善待動物組織於元旦下午在台北信義區策劃一場吸睛的街頭快閃行動，以創意十足的視覺語言，向大眾拋出對人類飲食與動物處境的深層提問。

活動中，五名全身亮綠、造型前衛的「外星人」現身街頭遊行，高舉「地球人，還在吃你的動物同胞!?」標語，以幽默又帶有反諷意味的方式，邀請民眾重新檢視人類長久以來對動物的對待態度。新奇造型吸引不少路人駐足圍觀，並爭相合影留念，現場互動熱絡。

PETA 表示，此次行動透過「外星人」視角，刻意模仿人類社會對其他動物的對待方式，傳達「物種歧視（speciesism）」的核心概念。所謂物種歧視，是指僅因物種不同，便將某些生命視為可以被剝削、利用甚至宰殺的對象；而這樣的思維，正是肉品、蛋品與乳品產業中動物苦難得以被合理化的根本原因。

PETA 期盼藉由充滿衝擊力的街頭行動，在新年伊始引發社會討論，鼓勵大眾思考更友善、尊重生命的飲食選擇。