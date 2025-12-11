外星人與人類繁衍後代？他稱川普早知情：若公開證實將成最具影響力領導人

美國退休空軍少校稱川普非常清楚多個外星種族的存在。示意圖／photoac

長期以來，美國人不斷探討「外星人」存在，日前一名退休美國空軍少校在節目指出，川普已經收到了有關美國回收墜毀航天器、非人類遺骸、這些生物的起源及其意圖相關報告，他認為川普既然已經知情，若公開披露這項一直以來被隱瞞關於外星人的訊息，將可能成為「世界歷史上最有影響力的領導人」。

根據《每日郵報》報導，美國退休空軍少校大衛．格魯什（David Grusch）日前在節目中稱川普（Donald Trump）已經收到了有關美國回收墜毀航天器、非人類遺骸、外星生物的起源及其意圖相關報告，他表示，幾十年來，無數人民、科學家和軍方人員聲稱見過或接觸過「來自另一個世界的生物」，但至今沒有任何實體證據能夠公開證實這些說法。

廣告 廣告

格魯什表示，美國軍方不僅回收了不明飛行物和外星人屍體，他還親眼查看了情報報告、數據，甚至非人類屍體的照片，直言「本屆政府成員非常清楚這一現實」，尤其現任總統川普對這個問題更是非常了解；儘管如此，到目前歷屆白宮、美國軍方甚至美國國家航空暨太空總署都「否認」人類曾與外星生命接觸，或從墜毀的UFO中回收外星技術。

美國退休空軍少校大衛．格魯什（David Grusch）在節目中稱外星人行動川普早已知情。圖／翻攝畫面

然而格魯什曾在空軍服役14年，隨後於國家偵察局 (NRO) 擔任情報官員，為五角大廈建造和發射監視衛星，2019年至2021年，他還代表NRO加入不明空中現象（UAP）特別工作組，最終在得知美國政府某些部門阻止國會對與外星人有關的事項進行監督後，成為了一名舉報人。

格魯什2023年向國會作證，指出秘密政府部門幾十年來一直在進行UFO回收和逆向工程項目，同時告訴國會議員，川普在第一任期內聽取了關於多個外星種族存在，以及其中一個種族如何與人類雜交的簡報。

不過川普去年6月表示，「一些非常聰明、非常可靠的人說他們相信宇宙中存在某種東西，這聽起來也合情合理，但我從未被說服過，不知為何，我就是對此不感興趣」，同年9月在節目中被問及是否會公開有關外星人消息時，川普則說「當然，我會這麼做，我很樂意這麼做，我必須這麼做」。

美國退休空軍少校大衛．格魯什（David Grusch）表示，若川普公開外星人相關訊息，將會成為歷史上最有影響力的領導人。白宮臉書

格魯什認為，如果總統真的公開披露關於外星人的消息，將可能成為「世界歷史上最有影響力的領導人」；對此密蘇里州國會議員埃里克．伯利森（Eric Burlison）還透露了至少4種外星物種的存在。

伯利森補充道，格魯什曾向總統簡要介紹了被稱為「北歐人」的種族的存在，他們擁有白皙的皮膚、金色頭髮，與人類相似，「但他們並不是超級先進」，另外一個被稱為「灰人」的外星種族，被認為較人類先進數千年，體型矮小、為灰色皮膚、眼睛又大又黑，製造了違反重力、用意念控制技術的飛行器目擊事件。

至於這些外星人是基於和平抑或是帶著敵意來到地球，格魯什透露美國已經目睹了「各種複雜的活動」；雖然格魯什認為川普可能很快就會決定公佈有關外星人機密報告，引起國際社會關注，不過目前白宮尚未回應此事。



回到原文

更多鏡報報導

為了免費拿到「它」！打敗4.3萬人 意外成日本「最可愛高中生」抱回3座大獎

「打工人最想要！」佳能這廠停止營運 裁員補償金竟能讓員工回家養老

聯準會降息1碼！川普怒批鮑威爾「死板」：尋找對利率問題誠實者接任