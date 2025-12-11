外星與人類基因混種？前美情報官揭「爆炸性內幕」

國際中心／李筱舲報導



美國再度出現震撼性的外星議題指控。前美國空軍少校、現任國會UAP（Unidentified Aerial Phenomena，不明異常現象）工作小組顧問大衛・格拉許（David Grusch）近日接受福斯新聞專訪時爆料，美國政府長期隱瞞外星生命的存在，甚至掌握外星人與人類共存，以及外星物種疑似與人類「基因混種」等資訊。他更指稱，美國總統川普已「完全了解」這些內容，若他選擇公開美國多年來隱藏的外星真相，可能會成為「世界史上最具影響力的領導人」。

廣告 廣告

格拉許在專訪中表示，美國軍方不僅曾回收UFO與外星遺體，他本人也親眼看過相關情報文件、數據與非人類遺體的照片。他指出，川普在任內曾接獲關於墜毀飛行器與「非人類遺骸」的簡報；而美國政府內部長期阻撓國會監督，也否認人類與外星生命接觸的可能，和未從墜毀的UFO回收外星科技。格拉許曾任國家偵察局（NRO）情報官，在2019至2021年間代表NRO參與UAP工作小組，2023年更赴國會作證，指稱政府祕密部門已執行UFO打撈與逆向工程計畫數十年。

根據《每日郵報》報導，格拉許曾向國會議員透露，川普在第一任期就已接獲相關簡報，內容涉及多種外星族群的存在，以及外星物種與人類有基因混種等資訊。他也指出，美國、俄羅斯與中國正進行一場祕密軍備競賽，三國皆曾回收外星飛行器並嘗試逆向研究其科技。作為吹哨者，格拉許表示，他與其他知情人士過去曾遭受恐嚇，甚至面臨人身威脅，目的是為了阻止外星生命存在的資訊曝光。目前，白宮尚未對相關指控給出正式回應。









原文出處：地球驚現「外星+人類混種」？前美情報官揭爆炸性內幕：川普完全知情！

更多民視新聞報導

1家4口遊伊斯坦堡生亡！疑飯店「這舉動」釀悲劇

「最安靜房間」待不下去！挑戰者：「這點」讓人不適

「日壽司店」開幕排超久！小粉紅1句話網叫好

