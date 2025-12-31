外星視角觀察人類社會 鄭興〈人類學家〉MV探問「幸福演算法」

鄭興發行全新專輯《尋找鄭先生》後隨即展開七場「我和我的鄭先生」專輯搶聽會，分享創作歷程，也依每一場次精心調整歌單，讓歌迷場場都有不同驚喜，多位藝人好友亦現身力挺，包含江美琪、吳汶芳、蘇打綠阿龔、老王樂隊等，現場氣氛溫馨熱烈，隨著專輯話題度與口碑同步攀升，鄭興宣布將於1/3、1/4連續兩天舉辦出道後的首次簽唱會。

(照片提供：好的秋工作室)

〈人類學家〉由鄭興與金曲作詞人小寒聯手創作，以「外星人來到地球生活」為靈感，透過人類學視角觀察人類社會，鄭興在MV中化身定居地球的外星人，導演發想出兩名互不相識的外星人各自來到地球觀察人類生活，卻在不可預測的演算法中逐步靠近幸福的故事。劇情描寫男主角 Xing 與女主角 Angel 被選中參與人類實驗，在城市不同角落多次擦肩而過，直到某天 Xing 接收到神秘訊號，展開追尋未知力量的旅程。

為了拍攝外星人出沒的場景，導演特別選在新北泰山區半山腰、具有未來感裝置的公園取景，並出動兩台空拍機進行拍攝，未料外景進行不到一半，天氣驟變突起強風，攝影師一時來不及控制遙控器，其中一台空拍機在眾人驚呼聲中遭強風吹落，墜毀於河道邊，所幸並未砸傷現場工作人員，有驚無險。對於價格不菲的空拍機因意外損壞，經紀人與鄭興皆感到相當可惜與不好意思，不料導演卻反過來幽默安慰大家笑說：「等一下可能會有外星人飛碟出現，幫我們加戲。」

(照片提供：好的秋工作室)