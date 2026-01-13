外星語就在身邊？蜜蜂竟是人類最強翻譯官 跨越6億年演化解開星際通訊密碼

科學家最新研究，認為小小的蜜蜂可能掌握著人類與外星文明溝通的祕密。（pexels提供）

科學家最新研究，認為小小的蜜蜂可能掌握著人類與外星文明溝通的祕密。這項發表於《李奧納多》期刊的思想實驗指出，透過觀察蜜蜂如何處理資訊，人類或許能開發出一套跨越星際的「宇宙通用語」。雖然蜜蜂與人類的共同祖先早在6億年前就已分化，兩者在生理構造、大腦規模與文化背景上天差地別，但蜜蜂展現出的認知特質，卻為星際外交提供了關鍵的理論支持。

英國《獨立報》報導，研究團隊發現，儘管蜜蜂的大腦極其微小，卻展現出驚人的數學運算能力。實驗證實，蜜蜂不僅能處理簡單的加減法，還能辨別奇數與偶數，甚至能理解「零」這種高度抽象的概念，並將符號與數量連結起來。

廣告 廣告

澳洲蒙納許大學的戴爾博士（Dr Dyer）指出，蜜蜂是地球上與人類演化關係最遠、卻同樣具備數學能力的物種之一。既然這兩種截然不同的生命體都能理解相同的數學規則，這便證明了數學並非依賴人類語言而存在，而是一種獨立於感官知覺之外的客觀結構。

這項發現解決了天文學家長期以來的疑慮。過去如航海家金唱片或阿雷西博訊息，雖然都嘗試以數學作為星際訊息的基礎，但科學家始終無法確定非人類的智慧生命是否能解讀這些訊息。如今蜜蜂的案例顯示，數學極有可能是宇宙通用的邏輯語言。考慮到星際溝通往返動輒耗時數十年，我們無法像科幻電影中那樣進行即時的語言教學，因此建立在數學基礎上的「共通框架」顯得至關重要。

戴爾博士認為，未來的星際對話可能會從最簡單的二進位編碼開始，如同人類學習語言的「嬰兒學步」階段，逐步構建出複雜的溝通體系。這項研究不僅讓我們重新審視這些六條腿的小鄰居，也為人類尋找外星文明的旅程打下了更堅實的科學基礎。科學家們下一步將研究不同物種是否會發展出如同「方言」般的數學思考模式，以期更精準地掌握這套可能連通整個宇宙的語言工具。

更多鏡週刊報導

「生死75秒」錄音曝光！濟航空難遭遇5萬隻鳥擊 機師最後嘆息令人鼻酸

驚險畫面曝！屋內傳出救命慘叫 熱血消防員「助跑破門」意外上演愛的抱抱

醫院貼「我今天願意加班」文宣引怒火 網轟吃相難看：這情勒超噁心