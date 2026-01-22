外景節目驚見「交配畫面」！羞羞聲音全都錄 籃籃下秒真實反應曝光

節目《綜藝新時代》日前來到嘉義太保錄影。民視提供

節目《綜藝新時代》日前來到嘉義太保錄影，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠攜手來賓若潼與曾瑋中，先走訪風景優美的故宮南院。籃籃表示，這裡不僅擁有寬廣景致，還展出許多國內外藝術家的裝置藝術作品，非常適合細細欣賞與拍照，讓主持群和來賓在節目一開始就沉浸於藝術氛圍之中。

萌寵樂園登場 挑戰「台灣版非洲奇觀」

欣賞完藝術後，籃籃神秘表示要帶大家尋找「在台灣就能看到的非洲奇觀」，主持群隨即前往萌寵樂園。園長葉欣寧帶領大家與園內各種療癒動物互動，包括羊駝、泰迪羊以及被譽為「世界最可愛的羊」笑笑羊。第一關挑戰是與名為「大頭」的羊互動，大頭不僅會握手還能轉圈，曾瑋中和籃籃都輕鬆完成挑戰，畫面萌度爆表，現場笑聲不斷。

水豚疊橘子 搞笑意外層出不窮

第二關挑戰鎖定情緒穩定的水豚，要在水豚頭上疊橘子。主持群初見水豚的鎮定模樣大呼可愛，還嘗試疊滿整隻水豚，拍照與互動笑料百出。期間意外發現兩隻烏龜正在交配，楊繡惠驚呼：「我活到60歲才知道！」籃籃更興奮地拿起收音設備模擬錄音，阿翔忍不住笑說：「所以這關是在幫烏龜收音嗎？」全場笑翻。

籃籃（左）現場收音。民視提供

侏儒山羊上樹 挑戰主持群耐心與技巧

最後一關則是真正的「非洲大奇觀」——來自西非摩洛哥的侏儒山羊。飼育員Kevin解釋，摩洛哥當地人會訓練山羊爬樹取果實，因此這些山羊擁有出色攀高能力。主持群需協助山羊踩台階、誘導爬上樹，甚至嘗試「山羊上背」活動。阿翔、楊繡惠、若潼輪流協助，山羊輕鬆跳到背上，主持群驚呼連連、甚至笑說「像被拖拉庫撞到」，全場爆笑。

主持群互動笑料百出 增添節目可看性

本集節目不僅以萌寵互動和創意挑戰吸引觀眾，也展示主持群幽默互動。籃籃與阿翔在各關卡間互相吐槽、笑料頻出，楊繡惠則多次因動物搞怪行為崩潰大笑，節目全程充滿趣味與驚喜。觀眾不僅能看到動物挑戰，更能感受主持群與來賓之間自然互動的化學效應，整體收視可期。

阿翔誘導山羊。民視提供



