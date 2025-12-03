外景錄到一半爆意外！納豆突遭女星飆粗口開罵 「衝突內幕」曝光
記者蔡維歆／台北報導
本集迎來菜鳥主持人楊晴，她帶著納豆、曾子余暢遊「中彰海線之旅」，放話要讓2位美食前輩吃遍好料，並接受評分考核，若低於15分及格線，就得接受懲罰。期間曾子余和納豆為了效果，兩度打出低分，讓楊晴含冤接受「電流筆」和帽繩彈脖」等處罰，不過她隨後靠著驚人演技，成功完美復仇，讓工作人員看得嘖嘖稱奇。
楊晴頻頻過關，卻在龍井「雞蛋灌餅」吃癟，曾子余因楊晴太晚介紹提味辣椒醬，找麻煩硬是打了低分，楊晴只好接受電流筆的懲罰。楊晴試按時被電到大叫，噴出口中蛋餅屑，到了正式懲罰時，她一連按壓數次卻只面無表情說：「是不是壞掉了？」曾子余狐疑接過電流筆，才輕觸就被電得唉唉叫，原來楊晴為了報仇，發揮驚人演技，強忍電流痛感，成功騙過曾子余，讓眾人對她的忍功演技甘拜下風。
楊晴最後為2位《食尚玩家》人夫安排有吃又有住的親子飯店，面對滿桌美味料理，楊晴殷勤招呼，帽繩彈脖」處罰。納豆沒憐香惜玉，把彈繩拉到最底，啪的一聲，楊晴痛到爆粗口，但沒多久，她再以演技成功復仇。楊晴藉著幫大家調整服裝、帽子，趁納豆不留神，瞬間拉下帽子彈繩，回彈了納豆，曾子余在旁看好戲，對著楊晴猛鼓掌，笑虧納豆：「終於遇到剋星了，太棒了！」
