外景錄製翻車玩到懷疑人生！胡瓜驚呼「有這麼癡呆嗎」

近日，66歲的綜藝主持人胡瓜在桃園中壢的仁海宮錄製外景節目時，與董至成合作挑戰新單元「搖滾人生錦標賽」，卻遭遇了不少尷尬。在進行第三關「溜溜球分海」時，兩人都未能成功，胡瓜甚至懷疑自己和董至成的能力，直言「我們有這麼癡呆嗎？」最終兩人手忙腳亂，無奈地放棄挑戰。

胡瓜露出驚恐的表情。（圖／民視提供）

隨後，現場的媽媽們接手挑戰，雖然年齡已過七十，但她們的手眼協調能力令人驚艷，最終由一位當地媽媽獲得冠軍。胡瓜在《綜藝大集合》中表示，這次經歷讓他感受到需要加強自己的手眼協調能力，並對觀眾的支持表示感謝。

然而，胡瓜近期也榮獲「2025亞洲電視大獎」最佳綜藝節目主持人獎，對於未來的挑戰充滿期待。

