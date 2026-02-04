外木山大頂棚區人行步道下陷 宋瑋莉建議優先修復

外木山湖海路廊帶是基隆市重要的觀光與運動休憩據點，其中大頂棚區更是民眾與遊客聚集的熱門場所。然而，近日頂棚區人行步道路面出現下陷情形，恐影響行人安全。市議員宋瑋莉接獲地方陳情後，立即邀集市政府產業發展處人員，並會同協和里里長張中信前往現場會勘，爭取儘速改善。

議員宋瑋莉表示，大頂棚區每日人流頻繁，不論是運動民眾或觀光遊客，路面安全都不容忽視。她因此向產發處建議，於今年度即將施作的「外木山濱海廊帶公共設施二期工程」中，優先從頂棚處著手進行路面修復，以降低安全風險。

由於該處路面下陷已具有立即性危險，市政府產發處人員對此建議表達正面回應，並表示將納入整體工程評估中，協和里里長張中信也對市府及宋瑋莉的積極協助表達感謝。

根據產發處原規劃，「外木山濱海廊帶公共設施二期工程」施工順序原則上將由大武崙沙灘方向，往外木山中油油庫方向推進。對此，宋瑋莉強調，公共工程應以保障民眾生命與財產安全為最高原則，呼籲市府彈性調整施工順序，優先處理風險較高的大頂棚區，確保民眾使用安全。