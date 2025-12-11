外木山04公廁 翻新亮相

基隆市環保局爭取環境部經費補助，完成外木山公廁全區翻新工程。（基隆市環保局提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市環保局今年成功向環境部爭取一百九十五萬元補助，完成外木山０４公廁全區翻新工程；全新亮相的公廁以「無味、無障礙、無壓力」為核心規劃，不僅改善過去民眾常見的「濕、臭、髒」刻板印象，更導入友善設施與通風採光設計，成為民眾最有感的海岸休憩升級工程之一。

環保局長馬仲豪表示，此次翻新不只是硬體更新，更全面考量不同族群需求，包含身障者、高齡者、照顧者、多元性別族群及自行車族等。新增無障礙空間、改善動線、提升照明通風、更新衛生設備，讓民眾無論是遊憩、騎乘自行車或家庭旅遊，都能享有舒適便利的如廁環境。

環保局近年極力推動公廁全面提升，包括分級管理、例行稽查、加強清掃訓練與張貼友善使用告示等措施，使基隆市公廁品質逐年提升，使用者回饋明顯改善，此次外木山０４公廁翻新，更是基隆公廁改造成果的亮眼示範。