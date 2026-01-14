外泌體元年來了！ 產官學齊聚為台灣再生醫療找出路

【記者黃泓哲／台北報導】台灣再生醫療產業迎來關鍵時刻。台灣胞外體醫療協會今(14)日舉辦年度研討會，正式宣告今年是「外泌體元年」。理事長曾育弘直言，外泌體不再只是學術名詞，而是即將改變醫療產業版圖的新主角，未來幾年產業勢必重新洗牌。這場研討會集結產官學研代表，包括前食藥署署長葉明功、生技中心(DCB)執行長李財坤、台灣胞外體學會理事長周涵怡，以及產業界代表樂迦再生科技執行長張裕享，全面為台灣外泌體產業找出路。

曾育弘在致詞時指出，他日前參與在維也納舉行的國際外泌體學會(ISEV)年會，明顯感受到國際間對外泌體的理解已非常成熟，臨床與產業應用同步加速。他強調，台灣不能再停留在各自研究、各自發展的階段，而是要整合上下游、形成「正規軍」，才能真正與國際接軌。協會未來將扮演橋樑角色，協助業者因應法規、市場與製造挑戰，讓台灣技術被世界看見。

從政策角度來看，前食藥署署長葉明功提出更直接的警告。他指出，政府已投入千億元預算，希望將生技產業打造為「第二座護國神山」，但這不是口號，而是有時間表的任務。他直言，隨著相關法規逐步到位，未來幾年大家都能送件、談臨床，但真正的關鍵是「2028年前要繳出成績單」。誰的技術夠成熟、臨床數據夠扎實，誰才能留下來，其餘將被市場淘汰。

台灣胞外體醫療協會年度論壇集結產官學研重量級領袖。

談到外泌體的技術價值，台灣胞外體學會創會理事長沈湯龍以「外泌體的前世今生」為題，說明其革命性潛力。他形容，外泌體就像精準的訊息載體，不只能攜帶藥物，還有機會突破血腦屏障，解決過去許多藥物送不到的難題。更重要的是，外泌體不像活細胞那樣難以保存，可凍存、可標準化，有機會成為隨取隨用的「架上商品」，讓再生醫療不再只是高價療程。

學術與產業如何接軌，也是關鍵問題。台灣胞外體學會理事長周涵怡回顧，外泌體研究早在19世紀就已出現，當年甚至被稱為浪漫的「血塵」。但她強調，如今要讓這項百年研究真正落地，不能只停留在「看得到」，而是要搞清楚「做什麼用」。唯有釐清功能、驗證機制，才能轉化成安全、有效的醫療應用。她也直言，現在產官學界願意坐在一起討論，正是外泌體元年到來的重要象徵。

在產業推手角色上，生技中心(DCB)執行長李財坤用一句話形容DCB的定位：「DCB就是產業的外泌體。」他解釋，生技中心的任務，就是把學研端的創新成果，經過技術加值、法規輔導後，精準傳遞給產業界，幫助技術從實驗室走向市場。他認為，台灣不缺好研究，缺的是中間這段「轉譯」過程，而這正是DCB要補上的關鍵角色。

站在第一線的產業代表，樂迦再生科技執行長張裕享則直指生技業最現實的難題。他以美國Codiak BioSciences為例，說明即便科學再先進，也可能因無法商業化而失敗。他直言，臨床真正卡關的往往不是療效，而是製造能力，特別是大規模純化與批次一致性，這正是許多公司跨不過的「死亡幽谷」。因此，建立符合PIC/S GMP規格的標準化製程，是產業能否走到最後的關鍵。

整場研討會下來，產官學界雖立場不同，卻有高度共識：外泌體不只是技術突破，更是一場制度、製造與市場的整合戰。在政策推動與法規逐步明朗的背景下，台灣外泌體產業已站上起跑點。未來能否在全球再生醫療版圖中占有一席之地，關鍵不在口號，而在接下來幾年是否真能交出成績單。

台灣胞外體醫療協會理事長曾育弘外泌體產業將迎來關鍵洗牌，唯有正規化才能勝出。

