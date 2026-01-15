外泌體元年 產官學探討台灣生技新戰略

台灣胞外體學會創會理事長沈湯龍。（攝/龍祐龍）

沈湯龍：打破保存限制 外泌體有望成商品

除了確立2026為「外泌體元年」，台灣胞外體醫療發展學會研討會中更討論台灣從學術研究走向商業應用、進而鏈結全球市場的強大企圖心。創會理事長沈湯龍、現任理事長周涵怡與生物技術開發中心（DCB）執行長李財坤分別從產品化、國際化與產業化三大面向，勾勒出台灣生技產業的最新戰略藍圖。





沈湯龍以「外泌體的前世今生」為題，強調其作為精準訊息傳遞載體的革命性角色。更關鍵的是，相比於傳統細胞治療難以保存、運輸成本高昂的痛點，沈湯龍強調外泌體具備「可凍存、標準化」的優勢。這意味著外泌體有潛力成為隨取隨用的「架上商品（Off-the-shelf）」，將原本昂貴的客製化再生醫療療程，轉化為普及化的標準醫藥產品，極大化商業價值。

沈湯龍深入解析外泌體生物機制，將其形容為細胞間的「手機通訊」，細胞無需實體接觸即可透過囊泡傳遞核酸與蛋白質訊號。針對癌症轉移，他指出外泌體表面的整合素（Integrin）具備如同「GPS導航」的功能，能引導癌細胞精準轉移至肺或肝等特定器官，並先行改造微環境以利癌細胞生長，從分子層次驗證了「種子與土壤」假說。





在臨床轉譯方面，沈湯龍認為，以液態活檢結合AI運算，能比傳統癌症指數更靈敏地進行疾病篩檢，這將帶動醫療商業模式從一次性的基因檢測。此外，外泌體作為天然奈米脂質體，具備低免疫排斥與高生物利用率特性，被視為理想的藥物傳輸系統，能有效包覆藥物穿透細胞膜，解決傳統藥物傳遞的瓶頸。

台灣胞外體學會現任理事長周涵怡。（攝/龍祐龍）

周涵怡：全力爭取主辦ISEV年會

周涵怡則回顧19世紀時外泌體還被稱為「血塵（Blood Dust）」的浪漫歷史。直到近代才確立其細胞通訊功能。她分析外泌體具有雙重性質，既可能是導致疾病惡化的「潘朵拉盒子」，也可能是治療疾病的「小叮噹百寶袋」，其應用關鍵在於能否精確掌握「功能性（Function）」。目前全球相關研究呈指數型成長，每週產出約200篇論文，預計2025年底將有數百個臨床試驗登場，顯示該領域已進入爆發期。





面對全球競爭，周涵怡將其比喻為一場「F1競賽」，強調各國皆已在賽道上，台灣必須善用在微流道（Microfluidics）與製造工程上的既有優勢，將外泌體轉化為精準醫療工具。她引用《F1》電影台詞「Anything else is a compromise」勉勵產業界，認為在賽道上唯一的真理就是全力衝刺，不能有任何保留，才能在這波生技浪潮中取得領先。





針對備受關注的國際連結，周涵怡在接受提問時透露，台灣正積極參與國際胞外體學會（ISEV）運作，除了鼓勵會員參與2026年於波多黎各舉辦的年會外，學會目前正與ISEV總會密切洽談，全力爭取「ISEV產業相關會議」能移師台灣舉辦。





「雖然國際總會的要求相當嚴格，但他們先前來台考察時，對台灣的科研量能給予了不錯的評價。」周涵怡更表示，若台灣能成功舉辦產業會議，下一步將瞄準爭取主辦2030年的ISEV全球年會。「這將是台灣生技產業與國際接軌的最大一步，大家一起加油！」

生物技術開發中心（DCB）執行長李財坤。（攝/龍祐龍）

李財坤：從「MIT」進化成「CIT」模式

財團法人生物技術開發中心（DCB）執行長李財坤解釋，生技中心的角色正是「傳遞者」，負責將前端學研界創新的成果，透過技術加值與法規輔導，精準投遞至產業界，協助台灣生技實力從實驗室擴散至全球市場。





李財坤主張，應從過去熟知的「MIT (Made in Taiwan)」製造模式，全面升級為「CIT (Created in Taiwan)」的創新研發模式。他強調，現在的目標不應止步於製造，而是要結合臨床資源、DCB 的平台技術與業界的商業動能，共同創造具有高附加價值的原生技術產品。





針對 DCB 的角色定位，李財坤則表示，「業界想做，可是做不到又有點 risky（風險）的，就來找 DCB。」他表明，DCB的核心定位在於承擔早期開發風險（De-risking），專門投入業界想做但因技術門檻或風險過高而卻步的項目，協助廠商跨越從實驗室科學（Science）到量產（Scalability）之間的「死亡之谷」，加速外泌體等新興療法的產業化進程。





在戰略轉型上，李財坤指出DCB已導入「4S」思維，包含「速度（Speed）」透過AI賦能加速研發以應對市場競爭。以及「可擴充性（Scalability）」，唯有具備量產規模才能創造營收並降低個人化醫療成本，科學（Science）與範疇（Scope）則緊隨其後。他強調，在產業化邏輯中，科學雖是基礎，但必須服務於速度與規模，才能真正落實商業價值。