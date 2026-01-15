外泌體大廠陞醫Q2送件申請興櫃 董座曝研發初衷想助罹患乾燥症親人

陞醫生技2025年獲得佳世達策略投資，持股占比達6％。圖為陞醫董事長謝儒生博士。（圖／李蕙璇攝）

專攻外泌體蘊髮等保養、醫材的陞醫生技預計今（2026）年第二季送申請登錄公發興櫃，明年掛牌上市，董事長謝儒生透露會約八年前，從研究幹細胞改到外泌體領域，一因是希望能幫助到罹患乾燥症姐姐，一因是覺得已經很多公司投入幹細胞研發，相對外泌體的開發時間與成本較低。

2020年成立的陞醫、資本額1.4億元，在去（2025）年8月獲得佳世達（2352）策略投資，目前約在陞醫持股占比達6％；董事長謝儒生博士表示，公司在2025年全額自購汐止工廠（未向銀行貸款），自有資金充足；今年起增拓醫材市場。

陞醫2025年自結財報營收突破1億元，每股盈餘上看5元，營收與獲利均較2024年成長，主力產品毛利率維持在85%至95%間，呈現負債比低、現金流相對健康等特性，展望2026年，法人看好在專業通路深化與海外市場擴展帶動下，營收年成長率預估上看50%。

營收版塊包括自有品牌佔70％，代工占比20％，原料10％；其中，蘊髮產品營收占七成。

董事長謝儒生告訴CTWANT記者說，公司朝向發行股票公開興櫃上市，希望在研發一路上的合法合規、高度重視取得安全原料來源、取得全球22國專利重要資產的努力下，藉此透過市場的驗證，拓展品牌，招募到更多優秀人才加入陞醫外泌體的研發。

陞醫目前係將高活性外泌體導入醫美與蘊髮市場，獨家專利「生化脈衝靶向技術」，開發出超過35種不同功效型外泌體、製備靶向型外泌體產品，鎖定婦科、眼科、牙科、聽損及神經退化與損傷等臨床需求，多項研究已完成動物實驗並將進入人體測試。

