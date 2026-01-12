外泌體導航 攜薑黃素入大腦

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽說，團隊透過修飾薑黃素外泌體表面的抗體片段，打造具有主動導航能力的藥物載體平台。

（記者陳金龍攝）

記者戴淑芳、陳金龍∕綜合報導

薑黃素具抗氧化、抗發炎潛力，卻難以穿透血腦屏障，導致入腦濃度極低。最新研究指出，透過具主動導航能力的「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」，可攜帶薑黃素穿越血腦屏障，並導向巴金森氏症相關受損神經區域，為神經醫學一大突破。

中醫大附醫院長周德陽所領導的研究團隊攜手長聖生技、聖展生技，成功開發出全球首創具主動導航能力的「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」，能有效攜帶藥物主動穿透血腦屏障（BBB），並導向巴金森氏症（PD）相關受損神經區域，為神經退化性疾病治療開啟全新可能。此項研究成果已獲國際生物奈米技術頂尖期刊《Journal of Nanobiotechnology》接受刊登。

廣告 廣告

周德陽表示，約98%藥物因無法有效穿透血腦屏障，導致對巴金森氏症治療效果受限，成為神經醫學發展的重大瓶頸，中醫大附醫將「外泌體藥物載體技術」應用於實體腫瘤後，再延伸至中樞神經系統（CNS）領域，並成功開發出「αDAT-EV 腦部導航外泌體平台」。

周德陽指出，αDAT-EVs能主動識別並鎖定腦部多巴胺神經元，猶如為藥物裝上GPS導航系統，有利於解決小分子藥物生物利用率低的問題。

中研院院士林昭庚說明，薑黃素素有藥食同源之美譽，在中醫理論中具活血行氣、通經止痛之效。現代醫學研究證實，其抗氧化與抗發炎能力，能從源頭修復受損神經，並清除異常堆積的病理蛋白。

但長期以來在臨床應用上卻長年面臨「看得到、吃不到」的困境，因薑黃素水溶性差、代謝快，且難以穿透血腦屏障，導致入腦濃度極低。

如今透過「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」，宛如運用現代科技打造「奈米藥引」，成功導航薑黃素直達腦部，不僅體現了古法新用的智慧，更是中醫藥科學化的最佳典範。