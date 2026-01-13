外泌體廠陞醫生技 今年啟動IPO、明年掛牌

▲陞醫生技說明未來資本市場佈局，由左至右分別為財務協理蕭惠玲、董事長謝儒生、研發總監金玉堂、大中華業務協理袁媚。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 外泌體大廠陞醫生技生化脈衝今（13）日宣佈啟動首次公開發行（IPO）計劃，董事長謝儒生博士指出，目標2026年完成公開發行、2027年正式掛牌；陞醫將與佳世達集團的策略聯盟合作，未來將加速專利技術商業化與國際市場佈局。

陞醫生技近年營運穩健，2025年自結財報營收突破1億元新台幣(，每股盈餘上看5元，營收與獲利均較2024年成長，且受惠於高附加價值技術與專業市場定位，主力產品毛利率維持在85%至95%間，呈現負債比低、現金流相對健康等特性。展望2026年，法人看好在專業通路深化與海外市場擴展帶動下，營收年成長率預估上看50%。

謝儒生表示，營收部份，代工約占兩成、原料部份一成、自有品牌占七成；應用上以育髮最多占七成。陞醫生技在擴展國際市場上已取得初步成果，2026年起，美容與蘊髮系列將透過區域代理與跨境電商，同步搶攻中國、歐美及東協市場，藉由區域代理與跨境電商策略，加速品牌滲透率與市佔率成長。

謝儒生指出，陞醫生技仍處於高速成長初期，未來隨量產規模、國際市場與專利價值顯現，具備估值放大潛力，目標設定將於2026年完成公發興櫃、2027年正式掛牌，未來營運方向將聚焦「生化脈衝靶向型外泌體技術研發」、「外泌體自動化量產與製程升級」、「國際專利與海外市場拓展」等三大領域。

謝儒生指出，陞醫生技在外泌體有三項全球唯一專利，唯一可液態常溫儲存與應用外泌體產品、唯一達99.99%高純度外泌體、唯一功能誘導型外泌體。他笑稱，因開始在思考外泌體產品如何販售時，甚至還想說買產品送小冰箱等行銷規劃，但實在不可行因此才從技術突破著手，打破冷鏈運輸限制，實現臨床與商業化的高可及性。

