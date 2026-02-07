《外泌體時代》新書分享會 揭秘生技新藍海

圖左至右依序為，台灣胞外體學會創會理事長沈湯龍、福又達生技創辦人陳燦堅、前宜蘭大學特聘教授郭村勇。

一年一度的閱讀盛事「台北國際書展」近日展開，天下集團旗下《康健出版》於展位舉辦「《外泌體時代：生醫產業的新藍海》新書分享會」，現場氣氛熱烈，吸引破百位民眾擠爆攤位，連天下集團董事長吳迎春也親臨現場支持。





本場活動由《康健雜誌》執行長蕭富元親自主持，邀請福又達生技創辦人陳燦堅、台灣胞外體學會創會理事長沈湯龍、及前宜蘭大學特聘教授郭村勇等產學重量級嘉賓，從基礎定義、產業應用到法規安全，深入淺出地解析這項被視為「生醫新藍海」的關鍵技術，揭開外泌體如何從實驗室走向大眾視野的神秘面紗。

廣告 廣告

台灣胞外體學會創會理事長沈湯龍。

沈湯龍：像人體內的WiFi訊號

對於一般民眾而言該如何了解「外泌體」，台灣胞外體學會創會理事長沈湯龍用極具創意的比喻。他解釋，外泌體是細胞分泌、直徑僅約 100奈米的微小囊泡，科學界證實它們其實是裝載了關鍵訊息的「包裹」，是細胞間進行近距離或長距離溝通的重要橋樑。





沈湯龍形容，外泌體就像是人體內的「WiFi系統」，讓細胞在不直接接觸的情況下，透過發送類似「LINE訊息」的方式進行交流。值得注意的是，這些訊息是高度動態的，如同人們在不同情境下發送不同內容的簡訊，確保生理機能運作順暢。





然而，沈湯龍也提醒，如同LINE訊息可能夾帶詐騙資訊。因此，科學家的任務便是解碼這些訊息，確保外泌體被正確地應用於治療與健康促進，避免潛在風險，這也是目前學術界致力研究的重點方向。

前宜蘭大學特聘教授郭村勇。

郭村勇：修復又抗發炎 擁醫療美妝潛力

前宜蘭大學特聘教授郭村勇則從價值演變的角度，剖析外泌體如何受到重視。他指出，過去科學界長期誤認細胞吐出的泡泡是無用的「垃圾」，直到研究發現其中富含蛋白質、核酸等關鍵「活性物質」，才徹底翻轉了它的地位，讓外泌體一躍成為再生醫學的明日之星。





郭村勇強調，基於這些活性物質的特性，外泌體在「細胞修復」、「抗發炎」、「延緩老化」及「免疫調節」等領域展現了驚人潛力。





郭村勇指出，這些功能緊扣著現代人最在意的健康與抗老議題，加上其奈米級的微小特性易於吸收，使得外泌體技術迅速在醫療、醫美及美妝保養三大領域爆發，成為當前資本市場與生技產業最關注的趨勢。





福又達生技創辦人陳燦堅。

秒懂差異 陳燦堅：如同「雞與雞湯」

面對大眾常將「外泌體」與「幹細胞」混淆，福又達生技創辦人陳燦堅提出生動的比喻，「幹細胞就像是一整隻雞，而外泌體則是燉出來的雞湯。」他解釋，在培養幹細胞的過程中，細胞分泌的外泌體彙集了所有的精華與養分，就如同雞湯保留了營養，卻去除了雞肉的形體。





陳燦堅分析兩者的本質差異，幹細胞是「活細胞」，在臨床應用如器官移植或輸血時，容易面臨免疫系統識別而產生的排斥風險；相對地，外泌體僅是奈米級的顆粒物質，不具備細胞結構，因此在應用上沒有免疫排斥的顧慮，安全性大幅提升，這也是為何外泌體能成為新一代生技界寵兒的關鍵原因。



