外派中國捲駭客詐騙案遭解僱 員工喊信箱被盜求償卻吞敗

林男派駐中國被國際公司指控涉牽線駭客改匯款資料，被公司解僱停薪，台南高分院認定違忠誠義務，駁回林男求償62萬，二審費用也由林男負擔。(示意圖，記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕國際公司指控林姓員工派駐中國期間，涉用手機綁定電子郵件程式，因遭駭客變造，讓公司客戶損失30多萬，因此解僱林男並停薪。林男主張可能是帳號被盜，提告請求工資、資遣費等62萬多，高等法院台南分院判解僱合法，駁回上訴。

公司指控，林男2013年派駐中國，月薪10萬多，卻利用公司公務信箱接觸多家國際客戶，將往來信件透過手機軟體將關鍵郵件轉寄駭客信箱，駭客再冒用名義更改匯款資訊騙走30多萬，因此蒙受財產與商譽損害。

林男否認安裝或綁定相關軟體，主張信箱可能遭盜用，且其任職多年無懲處紀錄，即使有違規也可採記過或教育訓練等方式，直接解僱不符最後手段性。林男並以公司停發工資為由，於2019年10月寄發存證信函主張終止契約，請求工資、資遣費及補提繳勞退金共約62萬。

合議庭認為，公司於2019年完成調查並回報後，總經理以電子郵件通知解除職務，程序沒超過勞基法的期間，另外林男用的軟體「myMail」綁定需輸入帳號密碼，但他自稱被盜也沒有舉證。

另外，法院認為，其中一件詐騙，林男的信箱發出催促財務匯款至新帳戶，法院據此認定已嚴重違反忠誠義務，破壞雇主信任，公司解僱符合情節重大要件。

刑事部分，檢方曾兩度不起訴後又發回續偵，雲林地檢署已就相關行為提起公訴，案件現由雲林地院審理中。台南高分院因此維持一審見解，駁回林男請求，二審訴訟費用由林男負擔，並諭知不得上訴。

