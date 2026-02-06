外流士兵受傷照 12人起訴

民國114年9月22日陸軍十軍團第二三四旅，在成功嶺靶場進行射擊訓練時發生事故，檢方調查後，認定軍方無疏失，12人散布傷兵照遭起訴。（本報資料照片）

陸軍十軍團機械化步兵第二三四旅，去年9月在成功嶺基地靶場射擊訓練時發生事故，導致邵姓士兵左臉等處嚴重受創，台中地檢署偵查後，認定事故純屬意外，沒有人該負刑事法律責任，但邵員受傷照片外洩引發關注；檢察官認為相關轉傳和貼文者，包括黃姓臉書女版主、2名軍人、1名員警等12人已違反《個人資料保護法》，依法起訴，並對黃女等3人求刑8月到1年不等。

陸軍十軍團表示，尊重檢調偵辦結果。民國114年9月22日成功嶺靶場邵姓士兵打靶事故，導致其左臉等處嚴重受創，檢方翌日會同十軍團前往靶場履勘，查扣涉案步槍、戰術頭盔、防彈衣及現場錄影設備等證物，經鑑定步槍無膛炸，槍上僅檢出邵員DNA，未發現他人跡證。另在邵配戴的戰術頭盔左前方帽緣處，發現由下往上的撞擊破損伴隨血跡，研判是遭彈頭撞擊所致，且部隊當時依規訓練，難認前置作業有疏失。

檢方從靶場監視器畫面發現，邵員將完成全部射擊時，在槍內還剩1發子彈情況下先行收槍，隨後在持槍姿勢時擊發即後仰倒地。依彈道重建發現，子彈自邵的上顎左側門牙處進入，往左眼方向行進，造成左側顏面受創，不排除是邵操作槍枝不慎導致意外發生，此槍擊事故查無應負刑責之人。

另針對散布邵員傷勢照片部分，檢方調閱臉書等平台，比對IP位址確認散布人，去年11月6日於全台20處搜索，通知張姓軍官、蕭姓士官、楊姓警員、臉書社團黃姓女版主及8位民眾到案說明後，認定黃女等12人涉犯個資法的非法利用個人資料罪；其中黃女求刑1年，張姓軍官求刑10月，周姓男子求刑8月，另有2人獲緩起訴處分。